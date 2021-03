Américains d’origine asiatique et crimes haineux: une longue histoire

Si on avance régulièrement que les États-Unis sont un pays d’immigration et que son développement en puissance au 20e siècle ne saurait s’expliquer sans l’apport de ces millions de migrants qui ont choisi le pays de l’Oncle Sam, il toujours pertinent de rappeler que l’intégration de tous ces nouveaux arrivants ne s’est pas fait sans heurts.

Les États-Unis ne sont pas le «melting pot», le creuset, qu’ont bien voulu présenter des auteurs de la fin 19e siècle ou du début du 20e siècle. À la lumière des multiples expériences d’intégration, il est difficile d’affirmer que les immigrants se sont assimilés harmonieusement au groupe majoritaire de manière à former un tout harmonieux.

Les récents incidents d’Atlanta, une fusillade qui a fait huit victimes, ont fait ressurgir un historique de harcèlement et de discrimination à l’endroit des Américains d’origine asiatique. Nous ne savons toujours pas si le tireur était motivé par une haine à l’égard de cette communauté (six des huit victimes), mais si on s’en inquiète c’est que le nombre de crimes haineux les concernant a explosé depuis le début de la pandémie.

Qu’on surnomme la COVID19 le «virus chinois» ou le «Kong flu», il semble y avoir un lien évident entre une certaine rhétorique et la hausse de 150% des crimes haineux en 2020. Une telle progression peut difficilement être attribuable au hasard.

Les Américains d’origine asiatique sont inquiets et craignent des dérives encore plus importantes. Lorsqu’ils se comparent aux Noirs ou hispanophones, ils se considèrent comme une minorité invisible à laquelle on les autorités ne portent que trop peu d’attention.

Dès l’arrivée des premiers immigrants chinois au 19e siècle (surtout au moment de la ruée vers l’or en Californie), les relations avec le groupe minoritaire sont complexes et tendues. Si on accueille d’abord à bras ouverts ces ouvriers qui s’affaireront à la construction des chemins de fer, travail mal rémunéré et souvent très dangereux, on s’en prend à eux lorsque le contexte économique est moins favorable.

Dès 1850 on envisage des lois pour restreindre l’entrée de cette communauté aux États-Unis, mais on doit parfois reculer en raison d’avis de la Cour suprême ou encore parce qu’on a besoin des taxes et des impôts que paient ces travailleurs chinois. Ce n’est qu’en 1882, après des années de harcèlement et de violence, que le président Chester A. Arthur signe le Chinese exclusion act.

Encore à ce jour, cette loi est la seule à cibler un groupe de migrants en particulier. Ses effets pour la communauté chinoise de la côte ouest seront désastreux. On la plaçait devant un dilemme cruel, celui de retourner en Chine ou de se couper de sa famille en demeurant aux États-Unis pour protéger ses acquis. La loi ne sera abrogée qu’en 1943.

Pour bien prendre la mesure du drame, il suffit de visiter quelques musées ou centres ouverts au grand public. Je conserve d’ailleurs un souvenir ému de mon passage au Chinese Cultural Learning Center de San Francisco.

S’il y a quelque chose de positif à espérer des événements dramatiques des derniers jours, ce serait une prise de conscience supplémentaire. Alors que les suprémacistes blancs ne gênent plus pour afficher leurs têtes hideuses et qu’ils osent à nouveau sévir au grand jour, l’ensemble de la société américaine doit se souvenir de ses origines.

Près de 90% des Américains sont issus de l’immigration qui a fait suite au développement colonial britannique ou encore se trouvait déjà sur le territoire. Parmi les problèmes majeurs qui divisent notre voisin, le traitement réservé aux minorités est encore et toujours controversé. Si plusieurs villes américaines gèrent un peu mieux cette diversité, les régions rurales, souvent abandonnées et durement affectées par les changements économiques, peinent à confronter adéquatement cette problématique.