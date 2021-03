Bande dessinée: 28 finalistes pour les prix Bédélys

Le Festival BD de Montréal a dévoilé la liste des finalistes pour la 22e édition des Prix Bédélys qui seront remis le 28 mai. On retrouve 28 titres dans cinq catégories.

PHOTO COURTOISIE

Pour le prix Bédélys Québec, qui récompense la meilleure bande dessinée produites par un artiste établi au Québec et publié par une maison d’édition québécoise, on retrouve Aliss (Patrick Senécal et Jeik Dion), Bouée (Catherine Lepage), Casa Rodéo (Thom), C’est comme ça que je disparais (Mirion Malle) et Temps libre (Mélanie Leclerc)

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Dans la catégorie Meilleure bande dessinée en langue française pour les 7-14 ans, les nommés pour le Bédélys jeunesse sont Blue au pays des songes (David Tosello), Nat tout court (Maria Scrivan), Nico Bravo et le chien d’Hadès (Mike Cavallaro), Omniscients (Vincent Dugomier) et Sacrées Sorcières (Pénélope Bagieu).

Neuf oeuvres sont en nomination pour le Bédélys étranger, pour la meilleure bande dessinée en langue française publiée hors Québec.

On retrouve Anaïs Nin: Sur la mer des mensonges (Léonie Bischoff), Carbone et Silicium (Mathieu Bablet), Clyde Fans (Seth), Eileen Gray: Une maison sous le soleil (Charlotte Malterre-Barthes et Zosia Dzierzawska) et L’accident de chasse (David Carlson et Landis Blair).

Peau d’homme (Hubert et Zanzim), Pucelle 1: Débutante (Florence Dupré de la Tour) et Subutex (Virginie Despentes et Luz) complètent cette catégorie.

Les BD Boumeries volume 10 (Boum), Grosse colères (Patrick Sénécal), Kalipso Volume 1 (Marie Blanchet), Le feu des jours (Colin Effray) et Saperli (Catherin) ont été sélectionnées pour le Bédélys indépendant francophone.

Du côté anglophone, pour les bandes dessinées autoéditée, on retrouve Frog and Toad are Queer (Nina Drew), Hi, Stranger (Anouk), Kalipso Part 01 (Marie Blanchet) et OKOK Comics Volume 1 (Colin L. Racicot).

Les gagnants seront dévoilés le 28 mai lors de la 10e édition du Festival BD de Montréal. Trois bourses de 1000$ seront remises au gagnant dans les catégories Bédélys indépendant francophone, Bédélys indépendant anglophone et Bédélys Québec.

Tous les lauréats recevront un trophée fait d’objets recyclés par l’artiste Karl Dupéré-Richer.