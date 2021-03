Biden va franchir, très en avance, son objectif de 100 millions de vaccinations

Les États-Unis étaient sur le point jeudi de franchir, avec plus d'un mois d'avance, l'objectif fixé par le président Biden de 100 millions de vaccinations durant les 100 premiers jours de son mandat.

Joe Biden doit s'exprimer jeudi, au 58e jour de sa présidence, pour, selon un responsable de la Maison Blanche, évoquer « les progrès » accomplis par rapport à cet objectif.

Le rythme de vaccination aux États-Unis a accéléré de manière spectaculaire au cours des dernières semaines.

Il est actuellement de 2,4 millions de doses par jour en moyenne, contre un peu moins de un million lorsque le président démocrate est arrivé au pouvoir le 20 janvier.

Dans ce contexte, il apparaît réaliste d'envisager un doublement de l'objectif initial, soit 200 millions de vaccinations durant les 100 premiers jours du mandat Biden.

Selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), près de 30% des Américains de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose. Ce chiffre monte à plus de 65% pour les Américains de 65 ans et plus.

Dès son arrivée au pouvoir, certains républicains avaient ironisé sur l'objectif de Joe Biden, jugé trop faible.

Trois vaccins sont désormais autorisés aux États-Unis: celui de Johnson & Johnson (une seule dose nécessaire par personne), et ceux de l'alliance Pfizer/BioNTech et de Moderna (deux doses).

Les États-Unis ont déjà passé des commandes suffisantes pour recevoir d'ici fin mai assez de doses pour vacciner l'ensemble des adultes américains.