COVID-19 : Ottawa passe en zone rouge

Face à une troisième vague de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a placé la région d’Ottawa en zone rouge, jeudi.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Cette mesure demandée par les autorités sanitaires en raison de «tendances préoccupantes» entrera en vigueur à minuit.

« Notre gouvernement passe immédiatement à l'action pour contenir la COVID-19 et protéger les particuliers, les familles et les travailleurs en haussant les mesures de santé publique à Ottawa», a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, par communiqué.

«La récente modélisation nous a démontré que nous devons faire preuve de souplesse dans l'application des mesures de santé publique afin de réduire le risque de transmission de la COVID-19 dans nos collectivités, et notre gouvernement continuera de prendre toutes les mesures requises pour assurer la santé et la sécurité de la population ontarienne», a-t-elle ajouté.

Du 10 au15 mars, le taux de cas dans la région d'Ottawa a crû de 24,8 % pour s’établir à 46,8 cas par 100 000 habitants.

De plus, les données de surveillance des eaux usées liée à la COVID-19 à Ottawa indiquent aussi une recrudescence de la pandémie.

«Étant donné la détérioration des tendances, il demeure primordial pour tout un chacun de continuer à respecter les mesures de santé publique et de rester à domicile autant que possible afin de se protéger soi-même, ses proches et sa collectivité», a affirmé le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef.

Mercredi, l'Ontario a de nouveau fait un pas de recul marqué dans sa lutte contre la pandémie, en enregistrant une 11e journée de suite au-dessus du cap des 1000 infections journalières.

À VOIR | COVID-19 : Les 10 moments clés d’une crise mondiale