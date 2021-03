COVID-19: le Québec franchit le cap des 300 000 cas

Le Québec comptabilise désormais plus de 300 000 cas de COVID-19, un peu plus d’un an après le début de la pire crise sanitaire en un siècle.

La Belle Province a ajouté 702 infections et sept décès à son bilan, jeudi, portant ses données cumulatives à 300 152 cas et à 10 576 pertes de vie (un décès annoncé précédemment a été retiré après enquête).

Montréal (318 cas) mène toujours pour les nouveaux cas, devant la Montérégie (73 cas), Laval (63 cas), les Laurentides (49 cas), Lanaudière (44 cas), la Capitale-Nationale (37 cas), l’Outaouais (34 cas) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (34 cas).

Les hospitalisations ont diminué (519, -13) à travers la province ainsi que les gens aux soins intensifs (101, -6).

Quelque 26 225 doses de vaccin ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec, pour un total de 832 469 sur les 1 050 355 doses reçues.

En Ontario, on a recensé pour une deuxième journée consécutive plus de 1500 contaminations (1553), en plus de rapporter 15 fatalités supplémentaires. Toronto est la région la plus touchée (404 cas), devant Peel (294 cas) et York (176 cas). La province la plus peuplée au pays a ajouté 1508 cas mercredi, 1074 mardi et 1286 lundi. À ce jour, elle a un bilan de 323 509 cas et de 7202 morts.

Comme quoi il y a accélération des infections en Ontario, en raison notamment des variants, Ottawa passe en zone rouge. Du 10 au 15 mars, le taux de cas dans la région de la capitale canadienne a crû de 24,8 % pour s’établir à 46,8 cas par 100 000 habitants.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a fait état de 91 nouveaux cas et d’un décès de plus.

Dans les Maritimes, la Nouvelle-Écosse (3 cas et un décès) et Terre-Neuve-et-Labrador (1 cas) ont mis leurs données à jour.

En après-midi, le Canada avait au total un cumulatif de 921 599 cas (+2350) et de 22 580 décès (+24) liés à la COVID-19.

La situation au Canada

Ontario: 323 509 cas (7202 décès)

Québec: 300 152 cas (10 576 décès)

Alberta: 139 622 cas (1956 décès)

Colombie-Britannique: 89 427 cas (1411 décès)

Manitoba: 33 085 cas (918 décès)

Saskatchewan: 30 970 cas (410 décès)

Nouvelle-Écosse: 1677 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1477 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1014 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 144 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 921 599 cas (22 580 décès)