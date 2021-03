De mal en pis chez les Sabres

Après le congédiement de l’entraîneur-chef Ralph Krueger annoncé la veille, les Sabres de Buffalo ont été contraints d’annuler leur entraînement de jeudi avant-midi, car l’un des membres de leur personnel d’instructeurs doit désormais suivre le protocole de la COVID-19.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs médias, dont le quotidien «The Buffalo News». Le nom du travailleur concerné n’a pas été dévoilé.

L’équipe de l’État de New York doit accueillir les Bruins de Boston en soirée et espère freiner une horrible séquence de 12 défaites. Mercredi, Krueger a écopé pour les insuccès du club, actuellement bon dernier au classement général de la Ligue nationale de hockey avec seulement six victoires. L’adjoint Don Granato assumera les fonctions de pilote sur une base intérimaire.

Match en péril?

Le duel contre les Bruins demeure à l’horaire, mais des tests supplémentaires devront être réalisés, d’autant plus qu’un cas positif a été recensé dans le camp de la formation bostonienne.

Tel que le prévoit le protocole en vigueur, le nom du joueur infecté n’a pas été précisé.

