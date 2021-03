Dégelée de 9 à 0 : la honte envahit Alain Vigneault et les Flyers

Pour le match présenté mercredi soir au Madison Square Garden de New York, une foule de 1723 personnes a été annoncée, mais il aurait été de mise d’ajouter à ce total les 20 joueurs des Flyers de Philadelphie ayant agi comme spectateurs tout au long de la soirée.

Les hommes de l’entraîneur-chef Alain Vigneault ont livré une performance abominable, concédant la bagatelle de sept buts en période médiane, pour s’incliner 9 à 0 devant les Rangers. Personne chez les perdants n’a connu une bonne soirée et parmi ceux méritant le bonnet d’âne, il y a les défenseurs Philippe Myers et Travis Sanheim qui ont chacun conclu la soirée avec un différentiel de -6. Pour leur part, les gardiens Brian Elliott (cinq buts en 13 tirs) et Carter Hart (quatre buts en 16 lancers) ont vu Mika Zibanejad se payer un festin à leurs dépens, lui qui a récolté trois filets et autant de mentions d’aide.

AFP

Pour Philadelphie, il s’agissait d’un premier échec par au moins neuf buts depuis une dégelée de 11 à 2 subie au Forum de Montréal le 27 octobre 1981. Nul doute que les Flyers veulent passer à autre chose, et vite. Quelle est la clé pour ce faire?

«Avoir la mémoire courte», a mentionné un Vigneault plutôt penaud, tel que rapporté par le quotidien "The Philadelphia Inquirer".

«En raison de notre façon de jouer, nous avons perdu plusieurs batailles. On n’a pas aidé nos gardiens. Nous n’avons pas performé comme nous le voulions. Je ne sais pas quoi vous dire. Notre manière de jouer fut honteuse, a ajouté l’attaquant Claude Giroux. La bonne nouvelle, c’est que nous avons un match jeudi [contre les Islanders de New York].»

AFP

«Nous étions incapables de nous défendre et d’effectuer un jeu. [...] C’est embarrassant, rien dans cette partie n’a été bon. On doit jeter ça à la poubelle et être prêt pour la prochaine rencontre», a renchéri Vigneault.

Difficile devant le filet

Ainsi, les ennuis de Hart, venu en relève d’Elliott, se sont poursuivis. Le jeune homme de 22 ans en arrache passablement cette saison, en vertu d’une moyenne de buts alloués de 3,75 et d’un taux d’efficacité de ,880. Toutefois, Giroux ne veut pas lui faire porter toute la responsabilité des ennuis défensifs de l’équipe, qui occupait – avant même son humiliant revers – le 25e rang de la Ligue nationale avec une moyenne de buts concédés par match de 3,27.

«L’effort doit être meilleur, ce n’est pas seulement l’histoire d’un ou deux gars, a noté Giroux. Tout le monde doit s’améliorer. C’est inacceptable.»

À VOIR ÉGALEMENT...