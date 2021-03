Dommages collatéraux de la pandémie

Mon fils et sa famille vivant à distance, nos rencontres se faisaient uniquement par téléphone. Il ne filait pas très bien depuis quelque temps. Nos encouragements et notre écoute ne suffisaient plus. Un jour, il nous a annoncé qu’on lui avait diagnostiqué une maladie mentale et que son médecin lui avait recommandé de prendre un congé de maladie.

Puis son comportement a changé. Il nous téléphonait deux fois par jour pour se plaindre de ses compagnons de travail, nous dire qu’on le harcelait et qu’il se sentait suivi jusqu’à sa résidence. L’air malheureux et le regard perdu, il continuait de travailler depuis tôt le matin jusqu’à tard le soir.

Avec une bonne situation et de bonnes conditions de travail, il allait tous les jours chercher sa petite de dix-huit mois à la garderie et la plus vieille à la maternelle. Quant à son épouse, elle arrivait épuisée du travail le soir. À se demander d’ailleurs lequel des deux souffrait le plus.

Marié sur le tard, pas loin de la cinquantaine, il me semble qu’on y pense sérieusement avant de fonder une famille. Même s’il aimait beaucoup les siens, je sais qu’il ne voulait pas d’enfants. Puis un jour, après une journée normale de travail, il a disparu. Après un signalement à la police, le lendemain on l’a retrouvé et identifié. Il s’était enlevé la vie. Comme ça, sans appel au secours, sans avertissement. C’est si triste et difficile à comprendre !

Lors de notre dernière conversation, il m’avait dit qu’il ne voulait pas devenir fou. Il prenait une nouvelle médication pour la dépression depuis sa dernière visite chez son médecin, cinq jours auparavant. Il avait honte de ça, comme si c’était inscrit sur son front.

Toujours prêt à aider, il pensait à tout le monde, sauf à lui. On l’aidait souvent financièrement en pensant que ça réglerait son anxiété, alors que ce n’était qu’un placebo. À cause de la COVID, on avait convenu de ne pas se voir aux fêtes, même si notre présence lui manquait après six mois sans se voir.

C’est tellement difficile de perdre un être cher de manière aussi soudaine. Sa famille reste en plan et nous aussi. Sans parler de l’aide financière, prévue par les assurances qu’il avait payées toute sa vie, qui ne sera pas versée. Ses papiers ne sont pas en règle et les autres ressources financières sont inexistantes. Apprendre à survivre dans de telles conditions n’a rien de facile.

Résultat de ce gros manque de communication : deux jeunes enfants privés de leur père et une épouse mortifiée et désemparée. Je ne sais plus quoi penser, en plus de devoir vivre avec les conséquences, les ennuis et le questionnement qui n’en finit plus.

Désemparée

Le mieux serait de vous atteler en priorité à vous inscrire dans un processus en suivi de deuil pour être en mesure ensuite d’épauler votre bru ainsi que ses enfants dans le leur. Je sais que vous n’êtes pas allée à la cérémonie funéraire de votre fils, mais il serait bon de vous rendre là où ont été déposées ses cendres pour lui faire vos adieux. Par la même occasion, ça vous permettra de vous rapprocher de cette petite famille qui perpétuera le souvenir de votre fils dans ce qu’il a de plus tangible et de plus lénifiant pour vous.