Enquête «bâclée»: la Cour suprême refuse d’entendre la cause d’un ex-militaire de Québec

Un ancien militaire de Québec victime d’une enquête «bâclée» des Forces armées canadiennes ne pourra poursuivre son ex-employeur, puisque la Cour suprême du Canada a refusé de l’entendre, et ce, même si l’armée a avoué ses torts dans cette affaire.

• À lire aussi: Enquête «bâclée»: un vétéran veut porter son combat contre l’armée en Cour suprême

L’ex-caporal Sylvain Lafrenière soutient avoir vécu un cauchemar pendant des années avant d’être blanchi. Depuis 12 ans, il se battait pour faire reconnaître les «préjudices» que lui ont fait subir les Forces armées canadiennes (FAC) et qui lui ont coûté la santé, la famille et des dizaines de milliers de dollars.

«Après 12 ans, on voyait la lumière au bout du tunnel, l’opportunité d’être enfin entendu pour la première fois, lance, abattu, M. Lafrenière, qui a durement accueilli la décision. C’est le pire jour de ma vie.»

Pour l’homme qui a donné près de 16 années de sa vie à son pays, le plus difficile à digérer est de ne jamais avoir pu se faire entendre, même lors de l’enquête menée par l’armée en 2009. «Ils admettent noir sur blanc qu’ils ont fait une erreur. On m’a carrément laissé tomber», ajoute celui qui était représenté par Me Dominique Bertrand, du cabinet Guy Bertrand.

Blanchi sur toute la ligne

Journaliste aux Nouvelles de l’Armée en 2009, il avait été relevé de ses fonctions parce qu'on le soupçonnait d’avoir empoché un profit à la suite de la production de DVD pour appuyer les troupes canadiennes, alors déployées en Afghanistan.

Un peu plus d’un an plus tard, M. Lafrenière avait tenté d’obtenir des explications sur cette enquête et avait déposé un grief afin d’être «informé par écrit des raisons pour lesquelles il [avait] été relevé de son poste de journaliste» et afin de savoir pourquoi «il [faisait] l’objet d’une enquête» dans le cadre de laquelle il n’avait toujours pas été interrogé.

En février 2012, il avait déposé une plainte à l'endroit d'un supérieur, pour harcèlement. Sa plainte avait été accueillie en partie quelques mois plus tard. Dans les semaines qui avaient suivi, il avait appris qu’il était blanchi sur toute la ligne et que l’enquête était close. Non seulement son projet de DVD lui avait-il coûté de l’argent, mais il avait reçu l’appui de l’un de ses supérieurs pour aller de l’avant avec ce projet.

En août 2018, il avait obtenu le droit de poursuivre l’armée devant les tribunaux civils. Il demandait 400 000$ en réparation et 100 000$ en dommages punitifs. La Cour d’appel fédérale du Canada avait toutefois fermé la porte à toute possibilité de recours en juin 2020.

«Extrêmement frustrant»

M. Lafrenière se dit déçu par la décision de la Cour suprême, d’autres ex-militaires lui ayant confié se trouver dans une situation semblable à la sienne, soutenant avoir eux aussi subi des préjudices des FAC. «Plusieurs m’ont écrit pour me soutenir, pour me dire de ne pas lâcher. J’espérais que mon combat puisse leur servir aussi.»

«C’est extrêmement frustrant. Même après 12 ans, il y a encore des gens qui pensent que je suis un voleur. Je n’ai même pas eu de lettre d’excuse de l’armée, même s’ils m’ont blanchi.»