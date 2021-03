Évelyne Beaudin briguera la mairie de Sherbrooke

À moins de neuf mois des élections municipales, la chef intérimaire de Sherbrooke Citoyen et conseillère municipale du district du Carrefour se lance officiellement dans la course à la mairie de Sherbrooke. Elle en a fait l’annonce via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce matin. Elle devient ainsi la première opposante à l'actuel maire Steve Lussier.

«Je ne me présente pas contre quelqu'un, ce n'est pas ça ma motivation en politique» avoue Évelyne Beaudin. « Si je suis en politique, c'est plutôt pour réaliser des choses parce que je viens d'ici, j'ai toujours été à Sherbrooke et j'aime ma ville. Je trouve qu'on a tous les ingrédients pour faire de Sherbrooke un modèle qui pourrait vraiment rayonner partout.»

Si elle est élue à la tête de la 6e plus grande ville du Québec, celle qui est économiste de formation compte s'attaquer d'abord à la gestion des finances et du territoire de la Ville.

« Au cours des quatre dernières années, j'ai observé beaucoup de décisions qui ont été prises qui selon moi étaient un peu aberrantes d'un point de vue économique, mais également environnemental.»

En exemple, elle cite l'étalement urbain. Selon elle, ce type de développement impose une pression supplémentaire sur les finances de la ville en plus de nuire à l'environnement.

Un nouveau parti politique?

Pour l'instant, Évelyne Beaudin est la seule représentante de son parti. Sherbrooke Citoyen fait toutefois le pari de présenter 17 conseillers (ères) à l'élection du 7 novembre prochain. Il espère en faire élire autant.

Ce sera tout un défi, car on se souviendra qu'aux dernières élections, les Sherbrookois avaient envoyé un message clair au parti alors majoritaire à l'Hôtel de ville, le Renouveau Sherbrookois. Les électeurs ont non seulement montré la porte à son chef, le maire de l'époque Bernard Sévigny, mais également à quatre conseillers (ères) de son parti.

« Aujourd'hui je peux dire que la décision de fonder un parti politique ça a certainement la meilleure décision politique de ma vie. Aujourd'hui je ne m'en passerais plus de cette force d'avoir une équipe. Selon moi, les gens ne vont pas voter pour le parti, mais bien pour des gens. Si ces personnes sont les meilleures pour défendre leurs intérêts à l'Hôtel de ville, ils n'hésiteront pas à voter pour eux.»

Jusqu'à maintenant, Sherbrooke Citoyen n'a présenté qu'un seul candidat en vue des prochaines élections. Il s'agit de François-Olivier Desmarais qui se présente dans le district de Rock Forest, actuellement représenté par Annie Godbout.