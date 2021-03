La COVID-19 freine la croissance démographique au Québec

La crise de la COVID-19 a considérablement réduit l’augmentation de la population au Québec l’an dernier en raison de la chute de l’immigration et de la hausse des décès.

C’est ce qu’a révélé jeudi l'Institut de la statistique du Québec qui estime que la population a grimpé de 19 300 personnes l’an dernier par rapport à 2019. Cette croissance a été beaucoup plus faible que ces dernières années. Par exemple, près de 110 000 personnes s’étaient ajoutées en 2019, soit 5 fois et demie de plus que l’an dernier.

Au premier janvier dernier, il y avait environ 8 576 000 habitants au Québec.

Moins d’immigrants

La forte baisse de la croissance démographique s’explique par l’accueil de moins d’immigrants, soit 25 200 en 2020 contre 40 600 en 2019.

«On note également une très forte diminution du solde des résidents non permanents en 2020 au Québec (travailleurs temporaires, étudiants internationaux, demandeurs d'asile). Ce solde est passé d'un sommet de 60 700 en 2019 à - 9 900 en 2020. Un solde négatif signifie qu'il y avait moins de résidents non permanents à la fin de l'année qu'au début», a expliqué l’Institut de la statistique par communiqué.

Les fermetures des frontières et le ralentissement de l’économie en raison de la COVID-19 sont responsables de ces diminutions.

Moins de bébés et plus de mortalité

La faible croissance de la population s’explique aussi par une hausse significative du nombre de décès. En cette année de pandémie, le nombre de morts a bondi de 10 % par rapport à 2019, soit 6751 de plus en 2020 au Québec.

«Au cours des dix dernières années, la hausse annuelle moyenne des décès était d'un peu moins de 2 % et elle était principalement attribuable au vieillissement de la population. La hausse marquée enregistrée en 2020 constitue une exception liée à la pandémie de COVID-19», a déclaré l’Institut.

