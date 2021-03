La fin avec Oscar De La Hoya?

Camille Estephan n’est pas la patience incarnée. Ses boxeurs ont amassé de belles fortunes avec Golden Boy aux États-Unis.

David Lemieux s’est battu dans un Madison Square Garden bondé contre Gennady Golovkin et contre Hassan N’Dam au Centre Bell en championnat du monde.

Les batailles contre Curtis Stevens et Spike O’Sullivan ont été un formidable crémage sur le gâteau.

Steven Butler s’est battu pour le titre au Japon contre Ryota Murata, Yves Ulysse et Erik Bazinyan ont participé à de gros galas fort payants.

Les choses allaient bien, puis la pandémie est arrivée. Et depuis, l’association entre Eye of the Tiger Management et Golden Boy Promotions bat de l’aile : « En fait, à part Arslanbek Makhmudov qui doit se battre vers le 24 avril aux États-Unis, nous nous sommes entendus pour aller chacun de notre côté », a confirmé hier Camille Estephan.

RESTE MAKHMUDOV

Estephan et Erik Gomez, l’homme de confiance d’Oscar De La Hoya, se sont déjà entendus sur les principes. Les avocats sont en train de préparer les contrats et les ententes de divorce : « Mais ça se passe dans une entente réciproque. Je préfère être libre de mes actions. Je ne veux pas attendre après les décisions de Golden Boy. Nous avons la stature pour faire des affaires avec Eddie Hearn à Londres ou avec Bob Arum, le grand patron de Top Rank ou quiconque de sérieux voudra faire la co-promotion d’un de nos boxeurs », de reprendre Estephan.

Même s’il ne le dit pas ouvertement, l’exemple de GYM et d’Al Haymon lui vient en tête. L’entente entre Haymon et Yvon Michel a fini par coûter très cher au promoteur québécois. Aujourd’hui, Michel et ses partenaires de Saint-Jean-sur-Richelieu tentent de rebâtir l’entreprise avec les embûches et les moyens qu’on soupçonne.

« Il reste le combat d’Arslanbek Makhmudov. Si Golden Boy livre la marchandise, on va continuer à s’occuper conjointement de la carrière de Makhmudov. Mais j’ai le dernier mot dans les décisions. Si on ne peut rien offrir d’intéressant à notre dangereux poids lourd, j’agirai en conséquence », de dire Estephan.

ALVAREZ, LA VACHE À LAIT

C’est la montée stratosphérique de Canelo Alvarez qui a changé la donne. Avec un contrat de 360 millions $, Alvarez permettait à Golden Boy de siphonner à volonté le marché. La pression d’être un vrai promoteur et de prendre des risques devenait nulle. Golden Boy ramassait le cash des réseaux de télévision et de DAZN et tout le monde était heureux.

Sauf des boxeurs comme Erik Bazinyan qui attend depuis plus d’un an la chance de monter dans un ring.

Il est évident que le mirage ou la possibilité d’un combat multimillionnaire entre Canelo et David Lemieux ont pesé lourd dans la patience d’Estephan.

Mais avec 25 boxeurs et Punching Grace, son propre réseau de télévision, Estephan peut se permettre d’aller jouer dans les ligues majeures.

Il reste Bob Arum, Eddie Hearn à Londres, Al Haymon qui survit avec PBC et l’argent des fonds de pension et Triller, un nouveau venu qui aligne quelques millions.

LES CURES D’OSCAR...

Et puis, faut le dire. Les problèmes de consommation d’Oscar De La Hoya n’aident pas Golden Boy. Oscar a été obligé de suivre des cures de désintoxication à plusieurs reprises ces dernières années. Lors de mon dernier voyage à Las Vegas, De La Hoya s’était présenté à la salle de presse le jeudi. Il n’avait rien du beau Oscar. Les yeux pochés et les traits tirés, il avait confirmé qu’il sortait tout juste d’une autre pénible cure.

Ses amis Gomez et Bernard Hopkins veillent sur lui, mais celui qui a le don de l’argent et de la fortune, c’est Oscar. Il a l’intelligence et le charme pour conclure n’importe quel marché. Quand il est à son mieux.

On ne le saura jamais avec certitude, mais la relation entre Canelo Alvarez et De La Hoya s’est détériorée pendant ces cures. Tellement que Canelo a poursuivi Golden Boy et s’est libéré de son contrat.

La pyramide de Golden Boy a été ébranlée de fond en comble.

Et comme la patience de Camille Estephan est sur mèche courte, il a levé les feutres lui aussi...

DANS LE CALEPIN

Sadriddin Akhmedov a décidé de s’implanter à long terme au Québec. Déjà père d’un enfant né au Québec, Akhmedov, sans doute le plus doué des boxeurs d’Eye of the Tiger, a signé mardi une entente de cinq ans avec le promoteur Camille Estephan.

C’est le départ de Batyr Jukembayev pour la Californie qui a convaincu le promoteur à sécuriser sa relation avec Akhmedov. Même si Jukembayev demeure lié à Eye of the Tiger, c’est quand même une amère déception pour Estephan de le voir tourner le dos au Québec.

Un gala de pandémie

Il s’est fait de bonnes choses à l’hôtel Plaza à Québec. D’abord, la production télé était professionnelle et le décor et l’éclairage spectaculaires.

On a eu droit à deux bons combats. Ceux de Sébastien Bouchard et de Patrice Volny. De vrais combats avec vitesse, punch, stratégie et bons échanges.

Pour le reste, puisque la COVID-19 a le dos large, parlons tout simplement d’un gala de pandémie. Comme on s’était retrouvé Gros-Jean comme devant à Shawinigan quand Dillon Carman avait choisi de rester à genoux devant Arslanbek Makhmudov.

Les combats de poids lourds ont été sans doute divertissants pour ceux qui aiment ça. Mais Pat « Le coq » Pépin était plus spectaculaire...

Ce qui me rend très mal à l’aise, mais alors très mal à l’aise, c’est le laxisme de la Régie des alcools, des jeux et des courses. Deux novices ont décidé le jour du gala de passer d’un quatre à six rounds et la Régie a fermé les yeux. Michel Hamelin a forcé Artur Beterbiev, Christian M’Billi et Arslanbek Makhmudov à disputer des quatre rounds pour entreprendre leur carrière et on a laissé Alexandre Roberge livrer six rounds. Il a terminé la soirée à l’hôpital. Mathieu Boulay vous donne les détails.