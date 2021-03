Une publication sur l’immigration suscite la grogne

Une publication de deux firmes de consultants en immigration affirmant qu’un élément négatif de vivre au Canada est le fait que plusieurs personnes y parlent français « scandalise » et « révolte » des associations au Québec.

Le 26 février, MDC Canada a publié sur sa page Facebook les pour et les contre de vivre au Canada. L’image mentionne six points positifs et cinq négatifs, le dernier étant « plusieurs personnes ici parlent français ».

Le lien de la publication renvoie à un blogue sur le site internet de l’entreprise de Vancouver qui mentionne à la fin : « d’accord, ce n’est pas réellement un contre. Le Canada a deux langues officielles. »

MDC Canada n’a pas retourné les messages du Journal. Chase Global Immigration, une entreprise de Calgary qui a publié une image identique sur sa page Facebook le 10 mars, l’a rapidement retirée après avoir été questionnée.

Vives réactions

« Le mépris du Canada envers les francophones et le Québec est parfois tellement gros qu’il est caricatural. Tant que nous serons une minorité prise dans un pays qui n’est pas le nôtre, nous serons toujours traités comme une anomalie », a réagi spontanément le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« C’est scandaleux. Ces compagnies créent des frustrations et des malentendus chez les gens qui arrivent ici avec leur bonne volonté », a lancé d’emblée Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste.

« Encore une fois je me révolte. Ça fait de nombreuses années qu’on dénonce que l’image internationale du Canada est celle d’un pays anglophone. C’est cette image qui nous est retournée par ces entreprises », avance pour sa part Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français.

La publication a aussi fait bondir à Ottawa. « Ce sont des propos déplorables et inacceptables. Nos deux langues officielles sont au cœur de l’identité canadienne. Le fait que l’on parle français au Canada est une richesse », a expliqué Maéva Proteau, directrice des communications de la ministre Mélanie Joly.

Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « trouve déplorable que ce genre de discours existe encore. Ça démontre une incompréhension de la valeur du français et de la francophonie, et ça n’aide en rien les immigrants à avoir une conception claire et positive. »