Le français, un point «négatif»: la publication controversée sur l'immigration est retirée

Prise d’assaut par des internautes québécois en colère, la firme de consultants MDC Canada a retiré sa publication affirmant qu’un élément négatif de vivre au Canada est le fait que plusieurs personnes y parlent français.

• À lire aussi: «Plusieurs personnes ici parlent français»: une publication sur l’immigration suscite la grogne

L’entreprise promet d’ailleurs de publier un message d’excuse aujourd’hui.

«Merci d’avoir porté cela à notre attention. Nous nous excusons sincèrement pour ce message et les inconvénients qu’il a pu vous causer. Le département concerné a été mis au courant de la publication sur notre site internet et la publication a depuis été supprimée. Une déclaration d’excuses officielle sera bientôt publiée sur notre site internet à ce sujet», vient de répondre l’entreprise au Journal.

Les commentaires de plus de 125 internautes offusqués apparaissaient déjà sur la plus récente publication de la page Facebook de MDC Canada à l’heure où la firme de Vancouver ouvrait ses portes.

Des dizaines d’autres se retrouvaient sous la publication litigieuse qui a été retirée depuis.

Rappel

Le 26 février, MDC Canada avait publié sur sa page Facebook les pour et les contre de vivre au Canada (voir capture d’écran). Sur un fond d’une photo de la ville de Toronto, l’image mentionnait six points positifs et cinq négatifs, le dernier étant «plusieurs personnes ici parlent français.»

Le lien de la publication renvoyait à un blogue, d’où elle a aussi été retirée, sur le site internet de l’entreprise. Le blogue revenait sur chacun des éléments «pour» et «contre». Ironiquement, il présentait la photo d’une poutine pour vanter les mérites de la cuisine canadienne.

À la fin, au chapitre «plusieurs personnes ici parlent français», le blogue mentionnait : «d’accord, ce n’est pas réellement un contre. Le Canada a deux langues officielles. Si vous parlez français, cela comptera certainement en votre faveur. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez ressentir un peu de ce bon vieux charme français lorsqu'ils rencontrent des anglophones.»

MDC Canada avait été questionnée dès mercredi par Le Journal à cet effet, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle a réagi.

Son montage a semblé avoir été repris par Chase Global Immigration, une entreprise de Calgary, qui a publié une image identique sur sa page Facebook le 10 mars.

Chase Global a très rapidement retiré sa publication après avoir été contacté par Le Journal. «Cela n’aurait jamais dû être considéré comme un contre. Ce message avait été transféré de Facebook et il a été effacé», a-t-on expliqué.

Cependant, Chase Global avait ajouté son adresse internet à l’image, ce qui remet en perspective le fait qu’il ne s’agisse que d’un message transféré.

Vives réactions

La publication a très mal passé à travers la francophonie.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a estimé que «le mépris du Canada envers les francophones et le Québec est parfois tellement gros qu’il est caricatural.»

«C’est scandaleux», a lancé Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB).

Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français, a dit «se révolter encore une fois.»

Maéva Proteau, directrice des communications de la ministre du Développement économique et des Langues officielles Mélanie Joly, a fait référence à «des propos déplorables et inacceptables.»

Finalement, Jean Jonhson, président de la Fédération des communautés francophones et Acadienne du Canada a «trouvé déplorable que ce genre de discours existe encore.» Il entendait même dénoncer la publication auprès de l’organisme qui régule le travail des consultants en immigration.