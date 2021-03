Le même démon

Jeff Petry avait le but gagnant sur sa palette après une belle passe de Phillip Danault, mais Connor Hellebuyck a fermé la porte. Un jeu qui a permis à la malédiction de la prolongation de se poursuivre pour le Canadien.

Nikolaj Ehlers a marqué le but vainqueur dans un gain de 4 à 3 des Jets contre le Canadien, mercredi, à Winnipeg. Pour une huitième fois cette saison, le Tricolore se rendait en prolongation. Pour une huitième fois, le résultat final est une défaite.

« On ne peut pas faire grand-chose, a murmuré Danault. On aurait pu marquer. Ehlers a manqué son tir, mais il a inscrit un but. C’est parfois une question de chance. »

Depuis qu’il a remplacé Claude Julien à la barre de l’équipe le 24 février, Dominique Ducharme a maintenant une expérience de onze matchs dans le rôle d’entraîneur en chef par intérim. Des onze rencontres, il y a eu quatre revers en prolongation (trois fois en prolongation et une fois en tirs de barrage).

Les mauvais résultats en prolongation ont fragilisé la confiance du CH.

« Oui, c’est certain qu’il y a un aspect mental, a répondu Ducharme. On a attaqué au bon moment. C’était une bonne chance. On a récupéré la rondelle, mais on a paniqué un peu. On aurait pu garder le contrôle. On commençait notre changement. Le côté mental, c’est parfois un peu de panique quand le jeu se resserre. »

Danault, Byron et Petry

Pour la prolongation à trois contre trois, Ducharme avait misé sur Phillip Danault, Paul Byron et Jeff Petry d’entrée de jeu. Paul Maurice avait gardé la même philosophie avec trois attaquants : Pierre-Luc Dubois, Nikolaj Ehlers et Kyle Connor.

Si Petry avait touché la cible, on parlerait d’une bonne décision de la part de Ducharme. Il a encore une fois eu à expliquer le choix de ses joueurs pour ouvrir la prolongation.

« Comme j’ai déjà dit. La première des choses, c’était de prendre la possession de la rondelle. C’était une mise en jeu favorable à un gaucher. On a misé sur Phil. On a pris le contrôle, on a eu une chance d’attaquer à deux contre un. On a récupéré la rondelle. Mais on a paniqué. Les Jets étaient sur la glace depuis 45 secondes environ. On aurait pu attaquer encore plus. Je voulais envoyer trois attaquants si nous avions réussi à garder la rondelle. On a été impatients en reprenant le contrôle et on a perdu la rondelle. »

Le CH a perdu la rondelle et elle s’est retrouvée derrière Carey Price.

« Le hockey à trois contre trois, c’est un sport différent, a mentionné Ducharme. J’aimerais avoir des prolongations à cinq contre cinq. »

Des revirements

Mais à cinq contre cinq, le CH a aussi connu des hauts et des bas dans ce match contre les Jets. C’était à l’image de cette saison avec une équipe assez imprévisible.

« En première période, on a donné des rondelles, a expliqué Ducharme. Il n’y avait pas de surprises. On s’attendait à cette pression des Jets. On a manqué des jeux. Mais c’est le genre de jeux qu’on avait profité au dernier match. J’ai aimé notre façon de réagir pour les deux dernières périodes, surtout en troisième. Ce n’était pas parfait, mais on continue à travailler. On a montré quand même beaucoup de caractère pour revenir dans le match. »