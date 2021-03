«Le Québec est sur la bonne voie» de recevoir les doses requises, confirme le major Fortin

L’objectif ambitieux de vacciner tous les Québécois qui souhaitent le recevoir avant le 24 juin est certainement réalisable, selon les calculs du grand responsable de la logistique de la vaccination au Canada, le major général Dany Fortin.

Selon les quantités attendues au Canada, plus de 36 millions de doses d’ici la fin juin, l’objectif de François Legault est réaliste à condition qu’il n’y ait pas de perturbation dans les approvisionnements, a-t-il indiqué jeudi matin en point de presse.

«On va recevoir 12,8 millions de doses de vaccins de Pfizer-BioNtech et 12,3 millions de Moderna. Des mathématiques rapides nous indiquent qu’on a [au total] au-delà 33 millions de doses de vaccin seulement avec ces deux vaccins. Plus les 500 000 doses d’AstraZeneca qu’on a déjà reçues. À cela s’ajoutent les autres vaccins, calendriers et quantités exactes à confirmer, mais je crois qu’on est vraiment sur la bonne voie. La distribution prorata au niveau national nous indique certainement que le Québec sera sur la bonne voie de recevoir les quantités suffisantes pour administrer tel qu’indiqué par le premier ministre du Québec», a déclaré le major général Fortin.

Par ailleurs, d’avril à juin, le Canada devrait recevoir 20 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca produit aux États-Unis, mais aucun calendrier n’a encore été établi pour ces doses, soulevant certaines questions quant au protectionnisme américain.

Si Justin Trudeau se fait rassurant et ne semble plus craindre les problèmes d’approvisionnements de vaccins, le major général Fortin demeure plus prudent et n’écarte pas une telle possibilité.

Au niveau fédéral, l’objectif de Justin Trudeau de vacciner tous les Canadiens avant septembre pourrait même être devancé, mais il est peu probable de voir cet objectif devancé annoncé officiellement, selon nos informations.

Finalement, rien n’a été annoncé quant au vaccin Johnson & Johnson, officiellement homologué par Santé Canada.