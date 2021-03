Le vaccin AstraZeneca est « sûr et efficace »

Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est « sûr et efficace » et « n’est pas associé » à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé jeudi l’Agence européenne des médicaments (EMA).

• À lire aussi - Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi - Effets secondaires liés aux vaccins : pas de panique

« Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire : il s’agit d’un vaccin sûr et efficace », a déclaré la directrice générale de l’EMA, Emer Cooke, lors d’une visioconférence.

« Ses avantages dans la protection des personnes contre la COVID-19, avec les risques associés de décès et d’hospitalisation, l’emportent sur les risques possibles », a ajouté Mme Cooke.

Le régulateur européen, basé à Amsterdam, « a également conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins », a précisé la directrice.

Mme Cooke a toutefois expliqué que l’EMA « ne peut exclure définitivement » un lien entre le vaccin élaboré par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et des troubles de la coagulation rares.

Une quinzaine de pays, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, ont suspendu par précaution l’utilisation de ce vaccin, après le signalement d’effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

Plus de détails suivront...

À VOIR | La semaine éprouvante d’AstraZeneca, en 3 minutes