Les partisans du tramway rêvent déjà à une phase 2

Satisfaits du dénouement de mercredi, les partisans du projet de tramway de Québec évoquent déjà la réalisation d’une deuxième phase.

«Dans toutes les autres villes où se sont installés des tramways, il y a toujours eu une phase 2, une phase 3, une phase 4. Autrement dit, à partir du moment où les gens voient l’avantage, ils se l’approprient et ils en veulent. Tout ça pour dire que je crois qu’on n’a même pas besoin d’en faire une exigence, dans le sens que ça va venir naturellement», estime Yvon Charest, président de J’ai ma passe.

Cette phase 2 du tramway, l’ancien patron de l’Industrielle Alliance l’imagine là où, selon les plus récentes informations, le tracé aurait été abandonné dans le nord Limoilou et à Charlesbourg, sur la 1re avenue. Selon toute vraisemblance, le terminus est du tramway sera plutôt situé à D’Estimauville.

Photo Stevens Leblanc

«D’Estimauville a l’avantage, entre autres, de passer carrément au nouvel hôpital puis ça va être tellement pratique pour des milliers de personnes et de travailleurs là-bas. Je crois que si on fait le tracé à D’Estimauville tout en ayant le potentiel, en phase 2, d’aller à Charlesbourg, ça pourrait être gagnant pour tout le monde», a suggéré M. Charest.

Action symbolique

Celui-ci et une cinquantaine d’autres sympathisants du collectif J’ai ma passe ont réalisé jeudi matin une «action symbolique» à l’emplacement de la future station de tramway de la Colline Parlementaire. L’objectif était de «saluer le déblocage des discussions» et de dire «merci» à ceux qui l’ont rendu possible.

Photo Stevens Leblanc

«Les besoins en mobilité durable sont grands dans la grande région métropolitaine de Québec. Moi, je pense déjà qu’on va devoir penser rapidement aux prochaines phases», a aussi avancé Angèle Pineau-Lemieux, directrice de J’ai ma passe.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Prochaines étapes

Cette sortie fait suite à l’entente qui est intervenue dans le projet de tramway à la suite d’une rencontre entre le maire de Québec, Régis Labeaume, et le premier ministre québécois, François Legault.

«Il reste des étapes, il reste un décret ministériel à passer, donc on l’attend avec impatience. Ce que j’ai entendu hier [mercredi] c’est qu’on pouvait compter sur eux, donc je suis extrêmement contente aujourd’hui, mais je vais l’être encore plus quand le décret ministériel va être signé», a soulevé Mme Pineau-Lemieux.

J’ai ma passe, une coalition de citoyens, de gens d’affaires et de groupes environnementaux, lance par ailleurs une campagne pour inviter les résidents à faire connaître leur «hâte» de monter dans le tramway à l’aide d’une illustration à colorier et à apposer sur leurs fenêtres et les réseaux sociaux.