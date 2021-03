«Lynchage médical» au Québec: PSPP portera plainte à l’Université d'Ottawa

Le chef du Parti québécois portera plainte auprès de l’Université d’Ottawa pour dénoncer les nombreuses déclarations d’un de ses professeurs associant le Québec à une société profondément raciste.

«On est devant non pas, ici, de la liberté d'expression... Parce que critiquer le gouvernement du Québec, critiquer le Québec, c'est sain. Je le fais régulièrement. On est bel et bien devant une série de commentaires, qui sont constants, des commentaires qui sont diffamatoires, méprisants, dénigrants envers le Québec et les Québécois, bref, un cas de ’’Québec bashing’’», a déclaré Paul St-Pierre Plamondon jeudi.

Déjà connu pour avoir associé les francophones au racisme dans le passé, le professeur Amir Attaran a récemment affirmé que le Québec pratique un «lynchage médical» envers les Autochtones et les Noirs. Selon lui, les infirmières congédiées pour avoir insulté Joyce Echaquan ont carrément «tué» la femme atikamekw.

Amir Attaran a également qualifié le premier ministre François Legault et son gouvernement de «suprémaciste blanc». Le Québec, selon lui, est l’équivalent d’un «Alabama du Nord», en référence à un État américain longtemps connu pour sa ségrégation raciale.

L’Université d’Ottawa estime que «ce genre de propos est offensant», mais qu’elle ne peut intervenir en raison du respect de la liberté d’expression.

Nouvelle controverse

« Ce que je constate dans la réaction de l'Université d'Ottawa, c'est toute l'hypocrisie de fermer les yeux devant des commentaires à la limite de la haine, des commentaires qui sont clairement stigmatisants pour les Québécois, fermer les yeux devant ça, pendant qu'on cherche toutes les microagressions, qu'on parle constamment de racisme dans l'Université d'Ottawa », fait valoir Paul St-Pierre Plamondon.

Rappelons que l’institution universitaire s’est retrouvée sur la sellette, l’automne dernier, après qu’une professeure ait été suspendue temporairement pour avoir prononcé le « mot en N » dans un contexte académique.

«L'Université d'Ottawa ne peut pas appliquer un système deux poids, deux mesures, où, dépendamment de la couleur de peau présumée du groupe cible, on laisse passer ou on sévit. Je trouve inconcevable qu'on puisse accepter que, dans le contexte canadien, le seul groupe ciblé qu'on puisse dévaloriser, mépriser et dénigrer, ce soient les Québécois, et malheureusement, c'est le signal qu'envoie l'Université d'Ottawa», estime le chef péquiste.