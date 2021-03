Pénurie d’enseignants: inquiet de voir des gens non qualifiés embauchés dans nos écoles

Stéphan Lebeau, devenu enseignant au primaire ! Quelle fut ma stupéfaction d’apprendre que cet ancien joueur du Canadien de Montréal fait actuellement de la suppléance au primaire. Pénurie d’enseignants oblige !

Comprenez-moi bien, je n’ai absolument rien contre cet ancien joueur de hockey, mais je trouve inquiétant qu’on en soit rendu là au Québec, soit l’embauche de gens non qualifiés pour remplacer les enseignants à bout de souffle. Et cette situation ne date pas d’hier.

Valoriser la profession

Collectivement, on doit s’interroger sérieusement sur la valorisation des enseignants et ce n’est certainement pas en embauchant des personnes non qualifiées que la profession retrouvera ses lettres de noblesse.

Pire encore, ces embauches ne semblent pas indigner nos décideurs silencieux face à cette nouvelle réalité.

Pourtant, n’oublions pas que nos enseignants doivent passer plus de quatre années à l’université afin de pouvoir obtenir un permis d’enseignement.

Accepterions-nous l’embauche de médecins non qualifiés pour pallier une pénurie de médecins ? Poser la question, c’est y répondre !

Conditions salariales à revoir

Soyons sérieux ! Si nous espérons que cette profession retrouve ses lettres de noblesse pour ainsi attirer les meilleurs candidats dans nos universités québécoises, il faudra s’attaquer un jour à l’épineuse question des conditions salariales et de travail chez nos enseignants.

Admettons que si nous continuons à fermer les yeux sur cette triste réalité, beaucoup d’étudiants continueront à déserter les facultés d’éducation contribuant ainsi à la pénurie d’enseignants dans nos écoles.

Agissons rapidement afin que cette situation ne perdure pas, car cette profession a malheureusement de moins en moins la cote auprès de notre belle relève consciente de la tâche titanesque qui les attend à la sortie de leur baccalauréat.

Un choix de société s’impose si nous voulons que nos enfants puissent bénéficier d’un enseignement à la hauteur de leur valeur. L’éducation ne devrait-elle pas être prioritaire pour une société qui se respecte ?

Photo courtoisie

François Bellefeuille

Enseignant au primaire, Lachine