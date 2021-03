Politique de rémunération: adoptée en 2021, en vigueur depuis... 2019

Les hauts dirigeants d’Investissement Québec (IQ) bénéficient d’une politique de rémunération plus généreuse depuis le 1er avril 2019, et ce, même si celle-ci n’a été entérinée par le conseil des ministres que le 10 mars dernier.

• À lire aussi: Fitzgibbon défend la rémunération de 1,1 M$ du PDG d’Investissement Québec

« En réalité, le principe du régime d’intéressement à long terme (RILT) a été confirmé par décret lors de la nomination du PDG d’IQ, Guy LeBlanc », le 18 avril 2019, a indiqué mercredi au Journal un porte-parole du ministère de l’Économie, Jean-Pierre D’Auteuil.

« Il est donc applicable depuis l’exercice 2019-2020 », qui s’est étalé du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Les V.-P. très gâtés

La nouvelle politique permettra à M. LeBlanc de toucher jusqu’à 1,1 M$ par année. De leur côté, les premiers vice-présidents exécutifs d’IQ pourraient recevoir jusqu’à tout près de un million $, tandis que la rémunération annuelle des autres premiers vice-présidents pourrait atteindre 775 000 $.

Selon son site web, IQ compte deux premiers vice-présidents exécutifs, Alexandre Sieber et Bicha Ngo, et quatre premiers vice-présidents : Christian Settano, Hubert Bolduc, Marie Zakaïb et Sylvie Pinsonnault.

Jusqu’ici, aucun des hauts dirigeants d’IQ n’avait gagné plus de 500 000 $.

Le RILT d’IQ est fondé sur l’atteinte de trois catégories d’objectifs, a précisé M. D’Auteuil : le rendement financier de la société d’État, sa « performance organisationnelle » et sa contribution au développement économique du Québec.

« Comme le RILT est sur un cycle de trois ans, le premier versement des sommes liées au régime s’effectuera en 2022, en lien avec l’année financière 2019-2020, a ajouté le porte-parole. Et ainsi de suite pour les années suivantes. »

Le programme de primes permettra aux hauts dirigeants d’IQ d’empocher une rémunération additionnelle pouvant atteindre jusqu’à 90 % de leur salaire de base dans le cas des premiers vice-présidents exécutifs et jusqu’à 70 % pour les autres premiers vice-présidents.

– Avec la collaboration de Michel Girard