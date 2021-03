Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 19 mars:

«Notre maison de rêve»

Quand on a des chiens de sauvetage chez soi, il faut leur procurer de l’espace. Adam et Lara forment un jeune couple qui espère trouver le domicile parfait, plus grand et mieux adapté à ses besoins, avant de s’épouser. Et il lui faut compléter des rénovations

Vendredi, 18 h, CASA.

«La révolte des bonnes filles»

Début de la série d’Amazon qui s’intéresse à de jeunes femmes travaillant au magazine «News of the Week», à New York, à la fin des années 1960. Les rebondissements sont nombreux dans le quotidien de l’intellectuelle Patti, de la timide Cindy et de l’ambitieuse Jane.

Vendredi, 19 h, ARTV.

«Manger»

Grâce à Boucar Diouf, on apprend d’où viennent tous les aliments santé qui font partie de nos repas au quotidien. Cet épisode se concentre sur les tomates. Avec l’horticulteur et biologiste Albert Mondor, on creuse jusqu’aux racines des tomates.

Vendredi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ombres et ténèbres»

Tim Burton refait équipe avec Johnny Depp qu’il transforme pour l’occasion en vampire. Prisonnier depuis presque 200 ans, ce dernier s’échappe de son cercueil et revient dans son manoir, là où les choses ont bien changé. Michelle Pfeiffer et Eva Green font aussi partie de la distribution du long métrage.

Vendredi, 20 h, MAX.

«Ces jours qui ont marqué l’Amérique»

Plusieurs événements resteront gravés dans la mémoire collective longtemps. Certains pour la joie qu’ils ont procurée, d’autres pour le deuil qu’ils ont provoqué. Un des moments tragiques est sans contredit l’explosion de la navette Challenger, le 28 janvier 1986, qui a fauché la vie de sept astronautes.

Vendredi, 21 h, Canal D.

«Danse en trois temps»

Une immersion de ballet classique et de danse contemporaine chargée d’émotion avec la présentation des œuvres du duo Maude Sabourin-Guillaume Côté, de la troupe RUBBERBAND et de l’icône Louise Lecavalier. De l’art à l’énergie pure.

Vendredi, 22 h 01, Télé-Québec.

«M. et Mme Smith»

Ils ne sont officiellement plus mari et femme depuis tout près de deux ans, mais ça n’empêche pas qu’ils forment un duo diablement efficace au grand écran. Brad Pitt et Angelina Jolie s’en donnent à cœur joie dans ce film d’action où chacun doit éliminer l’autre.

Vendredi, 22 h 35, TVA.