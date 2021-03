Rangers: une comparaison qui réjouira Alexis Lafrenière

Les débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) d’Alexis Lafrenière laissent peu de gens indifférents. Si la plupart des observateurs s’entendent pour dire que l’avenir réserve de belles choses au premier choix au total du dernier repêchage, Kristopher Letang, lui, n’a pas hésité à le comparer à l’un des excellents joueurs de sa propre équipe.

Il y a belle lurette qu’un Québécois n’avait pas été choisi au tout premier rang de l’encan. Le dernier était d’ailleurs l’ancien coéquipier de Letang chez les Penguins de Pittsburgh, Marc-André Fleury.

Pour le défenseur, l’arrivée de Lafrenière est presque une attraction. Il a d’ailleurs affronté l’ancien de l’Océanic de Rimouski lors de son troisième match, en janvier.

«C’est spécial! C’est un Québécois, de un. Il y a une sorte de respect mutuel entre les Québécois», a-t-il confié mercredi lors du quatrième épisode du balado Lavoie-Letang, présenté par QUB radio.

«J’étais excité d’embarquer sur la patinoire, de voir ce qu’il était capable de faire. C’est un joueur avec énormément de talent. Il est déjà professionnel», a ajouté Letang, qui l’a comparé à l’un de ses comparses de longue date.

«Il me fait penser à plusieurs joueurs. Si j’ai à l’identifier à un joueur de mon équipe, mettons, je prendrais Evgeni Malkin, a admis le vétéran. C’est un gros gabarit et comme j’ai dit, il a 19 ans et il me semble très mature de la façon qu’il joue. Je crois que ça va juste s’améliorer.»

Tout pour réussir

Letang a poursuivi son plaidoyer en expliquant que ce n’étaient pas tous les choix de première ronde qui étaient prêts mentalement et physiquement à évoluer dans le meilleur circuit au monde. Ce ne fut pas un problème pour Lafrenière, croit-il.

«Alexis a déjà cette maturité-là sur la patinoire. On dirait qu’il a joué avec des hommes toute sa vie, c’est assez spécial. J’ai eu le temps de jaser vite-vite avec lui», s’est-il rappelé, lors de leur première confrontation.

«Il m’a dit : “Tu débarques jamais de la patinoire?”. J’ai dit : “Je m’en viens vieux. Ils m’utilisent jusqu’à la fin”», a raconté le défenseur de 33 ans en riant, ajoutant qu’il lui avait soumis ses meilleurs vœux pour le déroulement de sa carrière.

Certes, les huit points en 28 rencontres de Lafrenière depuis le début de la saison ne sont qu’un mince échantillon de tout le talent que possède le natif de Saint-Eustache. Selon Letang, des qualités comme sa maturité et sa vision du jeu lui confèrent toutefois une longueur d’avance sur bien des espoirs de son âge.