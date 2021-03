Relance économique: 28,5 M$ pour les centres-villes de Montréal et de Québec

Le gouvernement de François Legault a annoncé mercredi une aide de 28,5 millions $ pour relancer l’activité économique aux centres-villes de Montréal et de Québec.

• À lire aussi - Un an de pandémie: François Legault ne voit pas comment il aurait pu faire mieux

L’annonce fait état d’un investissement de 15 millions $ accordés à la Ville de Montréal et 8,5 millions $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), tandis que la Ville de Québec recevra 5 millions $.

L’aide gouvernementale vise à soutenir la reprise de l’activité économique dans les deux centres-villes fortement impactés par les conséquences de la pandémie de COVID-19, dont le télétravail et le confinement qui ont fait baisser l’achalandage dans les commerces.

«Avec cette aide, qui s'ajoute à plusieurs autres interventions, on espère donner un peu d’air à certains commerçants et on se prépare à rendre ces centres-villes plus attrayants pour la relance économique», a indiqué par communiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

«À cause de la crise sanitaire, les activités qui confèrent au centre-ville de Montréal sa vitalité économique et sociale ont été mises sur pause, notamment les affaires en présentiel, le tourisme, les événements culturels, la restauration et l'hôtellerie», a mentionné Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le gouvernement du Québec avait annoncé, lors de la mise à jour économique en novembre dernier, un investissement de 50 millions $ pour soutenir la relance des centres-villes de Montréal et Québec.

Les projets de la CCMM

Après l’appui du ministère de l’Économie et de l’Innovation, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a annoncé des actions concrètes pour accélérer la relance du centre-ville dans le cadre de l’initiative «J’aime travailler au centre-ville».

«Dès les prochaines semaines, la Chambre et ses partenaires mettront en place des projets pour contrer les risques d'affaiblissement structurel de l'écosystème d'affaires au centre-ville», a dit Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

«Nous sommes convaincus qu'en agissant maintenant, non seulement le centre-ville redeviendra rapidement le moteur de la locomotive économique de la province, mais il sera également une vitrine exceptionnelle de l'agilité et de la capacité d'innovation des entreprises du Québec et de sa métropole», a ajouté M. Leblanc.

À VOIR AUSSI

Le coronavirus ne sera pas vaincu d’ici la fin de l’année, selon l’OMS