Plusieurs ambassadeurs entoureront Germain Lamonde, président d’honneur du 15e Souper de la jonquille qui aura lieu virtuellement le 10 juin au profit de la Société canadienne du cancer. Voici en photos ces neuf ambassadeurs. De gauche à droite, rangée du haut : Claudia Bérubé, présidente et designer, Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec ; Claudia Lemelin, courtière immobilière, Royal LePage ; et Jessica Shooner, associée et cofondatrice, Mon CPA en ligne. Rangée du centre : Marc-André Thibault, comptable associé, Lemieux, Nolet ; Maude Hurtubise, avocate, Brodeur, Prémont, Lavoie, avocats ; et Mélissa Lafond, directrice, Syneos Health. Rangée du bas : Nicolas Moisan, avocat associé, McCarthy Tétrault ; Olivier Roussin, vice-président, Immeubles Félix Roussin ; et Roxanne Hébert, directrice, Cuisines Miro. Infos : www.souperdesjonquillesquebec.com.

Chasse aux cocos

Après le succès qu’ont connu les boîtes « Chasse aux bonbons » pour Halloween et « Sauve l’hiver » pour les Fêtes, la Bûche Glacée revient avec une boîte clés en main comprenant tout ce qu’il faut pour faire passer la traditionnelle chasse aux cocos de Pâques à un autre niveau. En livraison partout au Québec, la boîte « chasse aux cocos » est disponible en ligne au www.labucheglacee.com à partir de 19,99 $. Conçue pour les petites et plus grandes familles, cette boîte inclut deux versions différentes, une facile et une plus difficile, permettant aux petits et grands de prendre part à la partie le temps d’un après-midi. Sur la photo : Sara-Jeanne Bouchard et Philippe Larouche, copropriétaires de La Bûche Glacée.

Nouveau directeur RH

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, m’annonce la nomination de Raphaël Aubin (photo) au poste de directeur des ressources humaines (RH) pour Lemieux Assurances. Embauché il y a neuf ans, à la fin de ses études (baccalauréat en relations industrielles) à l’Université Laval, Raphaël Aubin est membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) et possède le titre de courtier en assurance de dommages des particuliers. Chef de file des courtiers d’assurances indépendants au Québec, Lemieux Assurances compte sur une équipe expérimentée de plus de 85 spécialistes de l’assurance.

Anniversaires

Lily Collins (photo) actrice (Emily à Paris), mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine, et fille du musicien Phil Collins, 32 ans... Adam Levine, chanteur et guitariste américain, leader du groupe de pop rock Maroon 5, 42 ans... Zdeno Chára, défenseur slovaque de la LNH (Capitals), 44 ans... Stéphanie Brais, responsable relation client (Le Moi inc.) et conjointe du conférencier bien connu Sylvain Boudreau, 45 ans... Queen Latifah, chanteuse et actrice, 51 ans... Vanessa Williams, chanteuse et actrice, 58 ans... Guy Carbonneau, ex-entraîneur-chef chez le Canadien de Montréal (2006-2009), analyste à RDS, 61 ans... Luc Besson, réalisateur et scénariste français, 62 ans... Ricky Martel, né Richard Vigneault, lutteur québécois entre 1980 et 1995, 65 ans... Guy Lapointe, défenseur avec le Canadien de 1968 à 1982, 73 ans.

Disparus

Le 18 mars 2020 : Alfred Worden (photo), 88 ans, astronaute et ingénieur américain, pilote du module de commande et de service Apollo 15 en 1971... 2017 : Chuck Berry, 90 ans, guitariste et chanteur américain, l’un des pères fondateurs du rock and roll... 2016 : Joe Santos, 84 ans, acteur américain... 2014 : Louis Rochette, FCPA, FCA, 91 ans, Grand Chevalier du Cercle du recteur de la Fondation de l’Université Laval et membre du Cercle du doyen de la FSA... 2013 : Frank Selke Jr., 83 ans, qui a fait partie de l’organisation des Canadiens de 1951 à 1965 dans différentes fonctions... 2012 : Guy Boucher, 73 ans, chanteur, comédien et animateur... 2011 : Laurent Chabot, 70 ans, pharmacien... 2011 : Dr François Desbiens, 54 ans, vice-président du Collège des médecins...

Souvenir

Le 18 mars 2020. Pour la première fois depuis ses débuts, en 1956, le Concours Eurovision de la chanson est annulé à la suite de la pandémie de COVID-19. La 65e prestation du concours devait être présentée aux Pays-Bas, après la victoire du Néerlandais Duncan Laurence, en 2019.