Tata Consultants va créer plus de 500 emplois sur trois ans

L’un des plus importants fournisseurs de services informatiques au Canada, Tata Consultants (TCS), va ouvrir un nouveau bureau à Montréal et prévoit d’embaucher plus de 500 personnes.

Dans un communiqué publié jeudi, l’entreprise a précisé qu’elle va embaucher 100 employés «immédiatement» et plus de 500 au cours des trois prochaines années.

«Avec sa richesse en talents, son écosystème de recherche en intelligence artificielle et sa réputation de pôle d'innovation numérique, Montréal est l'endroit idéal pour notre expansion, a déclaré Soumen Roy, chef de pays chez TCS Canada, dans un communiqué. Le nouveau centre nous aidera à mieux servir nos clients, à recruter et à développer les meilleurs talents locaux, et à investir dans la communauté.»

Tata Consultants compte utiliser ce nouveau centre pour soutenir ses clients dans les secteurs verticaux du transport, du commerce de détail et des services financiers. L’entreprise offrira des services et des solutions autour de technologies avancées telles que le «cloud computing», l'analytique avancée, l'apprentissage automatique et l'IA.

La construction de la nouvelle installation de 9500 pieds carrés, en plein cœur du centre-ville de Montréal, a déjà commencé et devrait se terminer au mois d’avril.

Cet investissement est l’occasion pour TCS d’introduire à Montréal son programme «Ignite My Future à l'école». Cette initiative permet d’offrir aux éducateurs les outils nécessaires pour intégrer la pensée informatique dans leur cours. Ce programme permet aux élèves de trouver comment résoudre des problèmes du monde réel en apprenant à les exprimer d'une manière qu'un ordinateur peut résoudre.

Tata Consultants opère au Canada depuis plus de 30 ans. L’entreprise possède également des bureaux à Toronto, Calgary et Vancouver et emploie plus de 5500 personnes.