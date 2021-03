Tramway: il faut maintenant penser à la phase 2

Maintenant que les tergiversations entourant la première phase du tramway de Québec sont terminées, la Ville doit tout de suite se mettre à l’œuvre pour planifier la deuxième et voir encore plus grand.

On pourrait s’étendre longuement sur les ratés de cette négociation entre la Ville de Québec et le gouvernement Legault, alors que le financement de ce plus grand projet de l’histoire de la région était pourtant bouclé.

Il faut toutefois, pour les élus, regarder en avant et se montrer visionnaire. C’est ainsi qu’on procède pour le REM, du côté de Montréal. La phase deux, qui circulera dans l’est, a été dévoilée en décembre et déjà on a annoncé qu’on planchait sur la phase trois, entre Longueuil et Brossard.

Occasion rêvée

Le mois dernier, le premier ministre Justin Trudeau s’engageait à investir 15 milliards de dollars sur huit ans dans des projets de transport en commun partout au pays. Ces sommes s’ajoutent aux 13 milliards déjà injectés dans de tels projets ces dernières années. Cette fois, il s’agit de plus d’une façon de participer à la relance, après un an de pandémie.

Saisir sa chance

Une telle occasion ne repassera pas pour Québec, qui doit saisir sa chance pour développer encore davantage son transport en commun, sur un territoire très étalé. Encore une fois, l’idée n’est pas de pousser tout le monde à utiliser ce mode, mais bien d’offrir l’alternative aux citoyens.

Le momentum est là, et il ne repassera pas dans un avenir rapproché. C’est donc l’occasion de continuer d’écrire l’histoire du développement social et économique de la capitale nationale. Rien de moins.

À cet égard, les citoyens devraient être servis, à quelques mois de la campagne électorale municipale. Ainsi, après être entrée dans la modernité, Québec pourra se permettre de voir grand, comme le voulait le premier ministre Philippe Couillard lorsqu’il avait annoncé le projet qui se chiffrait alors à trois milliards de dollars, en mars 2018.

Son successeur, François Legault, aurait pu céder aux pressions à l’intérieur de son parti, où des élus populistes ont tardé à comprendre le bien-fondé d’un système de transport en commun structurant.

Grâce au travail du chef caquiste, et de son ministre des Transports, François Bonnardel, les vents contraires ont pu être contrés. Il faut les en remercier.

Hauteur des ambitions

Maintenant, le gouvernement caquiste entend réaliser son troisième lien, dont le tracé et les coûts demeurent toujours secrets. Ils vont devoir se montrer plus transparents.

Ce tunnel Québec-Lévis offrira un nouveau lien entre les deux rives, mais encouragera aussi l’utilisation de l’automobile, ce qui apparaît comme contraire aux objectifs du tramway. Il ne faudrait d’ailleurs pas que cela nuise à l’idée de prolonger le tracé du tramway, et de profiter ainsi du financement promis par le fédéral.

Devant les nombreuses options qui s’offrent pour mieux desservir Québec, on pourra alors mieux évaluer la hauteur des ambitions du gouvernement caquiste pour la capitale nationale. Avec cette entente sur le point d’être conclue pour la phase un du tramway, il s’agit d’un très bon début.