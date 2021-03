Une chanson de Beyries dans un épisode de Grey’s Anatomy

Les adeptes de la série télé Grey’s Anatomy pourront entendre l’artiste montréalaise Beyries leur chanter sa reprise du classique To Love Somebody, des Bee Gees, lors de l’épisode qui sera diffusé jeudi soir, à ABC et CTV.

Enregistrée en formule piano-voix, la version à fleur de peau de Beyries de To Love Somebody a été rendue disponible sur les plateformes d’écoute aujourd’hui, en même que sa diffusion à la télé américaine.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Beyries rejoint une liste de plus en plus longue d’artistes québécois dont les chansons ont pu être entendues dans les foyers américains grâce à leur inclusion dans une série télé. Au cours des dernières années, on a pu entendre des titres de Patrick Watson dans This Is Us, Alexandra Stréliski dans Sharp Objects, Cœur de pirate dans A Simple Favor, Dead Obies dans Superfly, Paupière dans Riverdale, Half Moon Run dans Blacklist.

Récemment, la chanson La maison jaune, de Klô Pelgag, a conclu un épisode de la série Snowpiercer.

Par ailleurs, Beyries a annoncé des dates de concerts pour 2021. Après une représentation qui affiche complet à Waterloo, le 26 mars, elle montera sur scène une vingtaine de fois au Québec ce printemps et cet automne. Elle est attendue à Montréal, au Théâtre Corona, le 1er avril, et à l’Impérial Bell, à Québec, le 23 octobre.