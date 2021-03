3e cas de variant présumé à Rivière-du-Loup

Un troisième cas présumé de variant a été identifié dans la région de Rivière-du-Loup. Signe que des souches plus contagieuses circulent fort probablement, cette 3e personne infectée n’aurait pas de lien, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, avec les deux premiers cas, détectés entre le 5 et le 9 mars dans trois autres commerces.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent lance donc un autre appel au dépistage. Toute personne ayant fréquenté La boîte à sushis à Rivière-du-Loup, le samedi 13 mars entre 17h et 20h, doit subir un test le plus rapidement possible.

« Les personnes visées par cet appel ne sont pas soumises à un isolement à moins de présenter des symptômes de la COVID-19. Si tel est le cas, elles doivent se placer en isolement jusqu’à la réception de leur résultat de dépistage. »

Il est nécessaire de prendre un rendez-vous via le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1 877-644-4545.

Rappelons que tous les nouveaux échantillons positifs à la COVID-19 dans la région sont dorénavant envoyés en criblage pour vérifier s’il s’agit d’un cas de variant.

Encore une fois, cet échantillon positif sera envoyé pour analyse afin de déterminer de quel variant il s’agit. Une démarche qui peut prendre d’une à deux semaines.