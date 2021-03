Accessoires de cuisine: on mange devant la télé!

Ce soir, toute la famille se retrouve au salon pour manger devant la télé ! Voici quelques idées pour grignoter ou avaler un repas entier confortablement assis par terre ou sur le canapé.

Nachos au salon

Photo courtoisie

Imaginez ce grand bol et son plateau rempli de guacamole, de crème sure, de salsa et de nachos, placés sur la table basse du salon, pour une petite fiesta mexicaine devant la télé ou autour d’un jeu de société. N’oubliez pas les serviettes de table ! Le bol peut contenir encore plus de chips, et un couvercle permet de conserver les restes.

tupperware > 39 $

Chacun son assiette

Photo courtoisie

Réunissez fromages, viandes froides, craquelins, condiments et autres délices dans ce plateau circulaire, que chacun dégustera dans sa propre assiette triangulaire. Quelle idée rassembleuse, parfaite pour un en-cas non traditionnel qui se déroule loin de la table de la salle à manger.

stokesstores.com > 29,99 $

Et de trois

Photo courtoisie

Dégustez plusieurs hors-d’œuvre qui se mangent facilement avec les doigts, sans fourchette ni assiette, tout en dévorant une série télé. Déposez-les dans différents plats, comme celui-ci de Guzzini, qui rassemble trois bols. Ce dernier a été réalisé en recyclant huit bouteilles d’eau jetables.

arescuisine.com > 32,99 $

Sur un plateau

Photo courtoisie

Ce plateau turquoise nommé KLIPSK peut être déplié chaque fois qu’une surface plane est requise, comme au moment de savourer un petit déjeuner au lit ou de partager des tapas au salon. Il comporte même un orifice pour y glisser un câble et une rainure pour y placer un livre ou une tablette.

ikea.ca > 15,99 $