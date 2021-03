SAILLANT, Yves "Beeling"



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 8 mars 2021, à l'âge de 57 ans, nous a quittés entouré de beaucoup d'amour, monsieur Yves Saillant, conjoint de dame Caroline Racine. Il était le fils de dame Lorraine Renaud et de feu monsieur Joseph-Henri Saillant. Il demeurait à St-Joachim.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Yves aient une pensée pour lui en cette journée. La direction des funérailles a été confiée auIl laisse dans une grande peine outre sa mère Lorraine et sa conjointe Caroline, ses enfants adorés: Alexandre et Koraly (Paul Mohr), sans oublier Stuart, son fidèle copain à 4 pattes; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Raymonde (Lucien Tremblay), Gilles (Chantal), Lucille (Claude Bilodeau), Sylvie (Alain Bilodeau), Michèle, Richard, Nathalie (Martin Lebel), et il était le frère de feu Jean; ses beaux-parents: Colette Caron et Raymond Racine: ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine: Mario (feu Céline Pichette), Linda (Denis Vachon), Sylvie (Daniel Lachance), Christian (Valérie Bouchard), Francine (Gilles Asselin), Stéphane (Audrey Cinq-Mars) et Nathalie (Alain Tremblay). Il manquera également à plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille désire remercier sincèrement le docteur Robert Cadrin, le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que l'équipe du CERCO de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tout leur support apporté et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don