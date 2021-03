Canam sur le point d’avaler sa grande rivale Supermétal

Le Groupe Canam est sur le point de faire l’acquisition de la compagnie Supermétal et ses 550 travailleurs, a appris Le Journal.

Une entente de principe a récemment été signée entre les deux directions. C’est la division Canam-ponts qui deviendrait propriétaire de Supermétal. La transaction est, actuellement, sous la loupe du Bureau de la concurrence.

« Effectivement, nous avons une entente de principe. (...) On parle de l’entreprise au complet », a confirmé le PDG de Supermétal, Jean-François Blouin, préférant ne pas dévoiler le montant de la transaction.

Supermétal, spécialisée dans la fabrication et l’installation de charpentes métalliques, détient quatre usines, à Lévis, à Sherbrooke, à Montréal et à Leduc, en Alberta. La compagnie a également un bureau aux Philippines.

Entre « 20 et 40 projets » par an

Jean-François Blouin

PDG de Supermétal

Bon an mal an, l’entreprise collabore ou réalise entre « 20 et 40 projets » dans le marché de la charpente métallique.

Au début des années 2000, Supermétal a notamment participé aux travaux d’agrandissement du célèbre Fenway Park, antre des Red Sox de Boston.

L’entreprise a aussi été l’un des partenaires du Groupe Canam lors de la construction du Mercedes-Benz Stadium, le domicile des Falcons d’Atlanta.

Ces dernières années, Supermétal, dont le siège social est situé à Lévis, a collaboré sur différents projets d’aéroports, de stades, d’usines, de ponts, de centrales électriques et plusieurs immeubles en Amérique du Nord.

Selon M. Blouin, cette transaction permettra à son organisation d’être plus imposante et mieux outillée pour rivaliser dans le marché de la charpente métallique. Suite à cette acquisition, Supermétal devrait conserver ses couleurs et devenir une « filiale relativement autonome » du Groupe Canam.

« Par le passé, Canam était beaucoup plus un partenaire qu’un compétiteur. En consolidant et en harmonisant nos forces, on va être plus fort. Le marché de la construction s’est beaucoup complexifié. Nous faisons affaire avec des clients qui sont de plus en plus gros et sophistiqués », a expliqué le PDG.

Ce dernier a préféré ne pas dévoiler le chiffre d’affaires en 2020 de l’entreprise fondée en 1959. En 2014, il était d’environ 130 millions $.

Chez Canam, la direction a préféré ne pas émettre de commentaire sur cette transaction, qui tombe un peu plus d’un an après que la famille Dutil (propriétaire de Canam) eut racheté avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ l’ensemble des parts de Canam au Canada du fonds d’investissement American Industrial Partners.

Supermétal compte parmi ses actionnaires le Fonds de solidarité FTQ.

Jeudi, il n’a pas été possible de connaître le montage financier de Canam pour réaliser cette acquisition.

–Avec Philippe Langlois

Supermétal

Fondation : 1959

Employés : 550

Siège social : Lévis

Quelques projets auxquels Supermétal a collaboré :

Construction de l’usine de Medicago à Québec

Échangeur Turcot

Nouveau pont Champlain

Le stade Mercedes-Benz Stadium à Atlanta

Aérogare internationale à l’Aéroport international de Calgary

Centrale électrique Wuskwatim

Source : Supermétal