COVID-19: assouplissement des consignes de distanciation dans les écoles américaines

Les autorités sanitaires américaines ont assoupli, vendredi, les recommandations en vigueur dans les écoles face à la COVID-19, en diminuant de moitié la distance conseillée entre les élèves dans les classes.

Cette décision devrait faciliter la réouverture des établissements, qui manquaient souvent d'espace pour appliquer la recommandation précédente de six pieds (1,8 mètre) de distanciation entre les élèves de tous les âges. Et permettre ainsi à un plus grand nombre de revenir suivre les cours en personne.

Après la publication de plusieurs études sur le sujet, l'agence fédérale de santé publique a décidé qu'une distance de 3 pieds (environ 90 centimètres) était suffisante dans les classes, lorsque tout le monde porte un masque.

L'assouplissement de la distanciation, sur fond de rapports alarmants sur l'effet des fermetures d'écoles sur les enfants, pourrait amener certaines écoles à accueillir rapidement plus d'élèves en présentiel.

Le maire de New York, ville où se troue le plus gros district scolaire du pays, avec près d'un million d'élèves scolarisés dans le public, a annoncé dans la foulée que les parents ayant choisi une scolarité uniquement en ligne cette année en raison de la pandémie pourraient demander à renvoyer leurs enfants en présentiel dès maintenant.

Reste à savoir si, à trois mois de la fin de l'année scolaire, les écoles comme les parents voudront chambouler leur organisation pour tirer parti de cet assouplissement.

Seule exception à la nouvelle règle des autorités sanitaires: lorsque la transmission de l'épidémie est «élevée» dans une localité et que les élèves ne peuvent pas rester dans des groupes distincts, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas tout au long de la journée, les élèves âgés de 11 à 18 ans devront continuer à respecter 1,8 mètre de distanciation dans les classes.

Cette différence s'explique «par les dynamiques de transmission différentes chez les élèves plus âgés, qui sont plus susceptibles d'être exposés et de transmettre le SARS-CoV-2 que les enfants plus jeunes», expliquent les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Par ailleurs, la même distance de 1,8 mètre doit être maintenue dans les parties communes, lorsque le masque ne peut être porté (par exemple en mangeant), ou encore durant des activités comme le chant ou le sport.

