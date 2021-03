COVID-19: légère hausse des cas au Québec, la montée se poursuit en Ontario

Les nouveaux cas ont augmenté faiblement au Québec, vendredi, alors qu’ils ont continué de grimper de façon alarmante en Ontario où les autorités confirment une troisième vague de la pandémie.

La Belle Province a rapporté 764 cas – une soixantaine de plus que la veille –, ainsi que 11 nouveaux décès, dont un survenu au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de la crise, 300 916 personnes ont contracté le virus et 10 587 sont mortes.

Les régions qui demeurent les plus marquées sont Montréal (317 cas), la Montérégie (70 cas), Laval (70 cas), Lanaudière (69 cas), les Laurentides (57 cas), l’Outaouais (53 cas) et la Capitale-Nationale (52 cas).

Les hospitalisations ont reculé (504, -15), de même que les lits occupés aux soins intensifs par des patients COVID (99, -2).

Quelque 38 459 doses de vaccin ont été administrées jeudi pour un total, à ce jour, de 872 459 sur les 1 050 355 doses reçues. Le 17 mars, 32 704 Québécois ont par ailleurs subi un test de dépistage.

Troisième vague en Ontario

Pour sa part, l’Ontario a signalé 1745 infections supplémentaires – 200 de plus que jeudi – ainsi que 10 décès de plus. À ce jour, la province la plus peuplée au pays recense 325 254 cas et 7212 pertes de vie.

Selon le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, la troisième vague est commencée. «Nous sommes dans la troisième vague, c'est juste une question de quel genre de vague ce sera», a-t-il dit, selon Global News.

Toronto (478 cas) et les régions de Peel (344 cas), de York (174 cas) et d’Hamilton (116 cas) sont les plus touchées en Ontario.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a fait part de 93 nouvelles contaminations et d’un décès de plus, soit beaucoup moins que la Saskastachewan (174 cas et 3 décès). L’Alberta et la Colombie-Britannique ont enregistré le plus grand nombre de cas, avec respectivement 696 nouvelles infections et 737 nouveaux cas ainsi que deux décès.

Dans les Maritimes, l’Île-du-Prince-Édouard (4 cas), la Nouvelle-Écosse (3 cas) et le Nouveau-Brunswick (2 cas) ont mis leurs données à jour.

En soirée, le Canada comptait un cumulatif de 927 064 cas (+4218) et de 22 617 décès (+27).

La situation au Canada

Ontario: 325 254 cas (7212 décès)

Québec: 300 916 cas (10 587 décès)

Alberta: 140 823 cas (1957 décès)

Colombie-Britannique: 90 786 cas (1421 décès)

Manitoba: 33 176 cas (919 décès)

Saskatchewan: 31 259 cas (414 décès)

Nouvelle-Écosse: 1680 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1486 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1014 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 148 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 927 064 cas (22 617 décès)