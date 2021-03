Création de logements abordables: Ottawa a «dépassé sa cible»

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) lancée l'automne dernier soutiendra finalement la construction de plus de 4700 logements abordables à travers le Canada.

En octobre, le gouvernement fédéral prévoyait plutôt la création de 3000 logements. Au total, 4777 logements abordables seront ainsi construits, dont 1806 logements pour les Autochtones.

«L'ICRL a dépassé sa cible initiale de 1777 logements grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones», peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Rappelons que dans le cadre de son volet des grandes villes, l'ICRL a consacré 500 millions $ pour aider les municipalités ayant les besoins les plus criants en matière de logement et les taux les plus élevés d'itinérance.

Ce coup de pouce fait partie d’un investissement de 1 milliard $ destiné à répondre aux problèmes de logements amplifiés par la pandémie.