Des centaines de personnes marchent pour le climat à Sherbrooke

Environ 400 personnes ont manifesté dans les rues de Sherbrooke en début d’après-midi, vendredi, dans le cadre de la marche pour le climat.

La manifestation a rassemblé trois fois moins de gens que celle d'il y a deux ans.

Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient moins nombreux qu'il n'y a pas d'urgence d'agir.

Cette marche s'est déroulée sous le thème «On ne veut plus de promesses vides» et se tenait dans le cadre du mouvement mondial «Fridays for future» («Vendredis pour le futur»).

La crise environnementale étant reléguée au second plan en raison de la pandémie, les participants craignent que les gouvernements, déjà très peu proactifs, priorisent la croissance économique au détriment de la réduction des gaz à effets de serre.

Pour la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, et la conseillère municipale et candidate à la mairie Évelyne Beaudin, ce sont tous les paliers de gouvernement qui doivent s'unir dans cette lutte aux changements climatiques.

Parmi le groupe de manifestants se trouvaient des représentantes de Mères au front, qui ont à cœur l'avenir de la planète et, par le fait même, celui de leurs enfants.

La manifestation s’est déroulée dans l’ordre et le respect des consignes sanitaires. Elle a pris fin devant l’hôtel de ville de Sherbrooke vers 14h.