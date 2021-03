Échéancier maintenu pour le Centre de glaces de Sainte-Foy

L’ouverture du Centre de glaces à Sainte-Foy est toujours prévue pour septembre, a confirmé la Ville de Québec.

Au cours des dernières semaines, la Ville de Québec a pris possession de certaines parties du bâtiment, construit au coût de 68,7 millions $.

« La remise du bâtiment ne se fait pas d’un seul coup, mais par phases qui ont débuté, et se déroulent jusqu’à l’été, selon les différents livrables, l’un après l’autre », a souligné le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

Après un retard d’un an, la Ville avait annoncé l’été dernier que l’ouverture au public se ferait en septembre 2021, après quelques mois de rodage du nouvel équipement.

C’est toujours ce qui est prévu au programme, indique-t-on. « L’ouverture au public du nouveau complexe composé du Centre sportif de Sainte-Foy et du Centre de glaces est toujours prévue au début de l’automne, en septembre, comme il a été annoncé, à temps pour la saison de patinage 2021-2022 », a soutenu M. O’Brien.

Budget respecté

« Le chantier du Centre de glaces se déroule comme planifié, le budget de 68,7 M$ est respecté et il n’y a pas de retard dans l’avancement des travaux », selon le porte-parole.

La Ville commence déjà à préparer les glaces. « Ainsi, la mise en marche des cinq patinoires débutera sous peu et se fera graduellement de la fin avril jusqu’au mois de septembre dans l’ordre suivant : les patinoires des arénas rouge et bleu du côté du Centre sportif, les patinoires au centre de l’anneau du Centre de glaces, et finalement l’anneau de 400 mètres. »