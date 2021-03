SÉNÉCHAL GIASSON

Marie-Ange



Au Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pacôme, le 16 mars 2021, à l'âge de 99 ans et 1 mois est décédée madame Marie-Ange Sénéchal, épouse de feu monsieur Georges Giasson, demeurant à Saint-Roch-des-Aulnaies et depuis quelques années à La Pocatière. Originaire de Saint-Damase de L'Islet, elle était la fille de feu dame Rose-Anna Pelletier et de feu monsieur Barthélémy Sénéchal. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Rita Bernier), Michel (feu Jocelyn Moreau) et Aline (Robert Bélanger); ses petits-enfants: Nancy (Daniel Lefebvre) et Sophie Giasson (Éric Néron), Nathalie (Hervé Picard), feu Yan (Katy Bacon - Jacques St-Hilaire) et Dave Bélanger (Josée Lefrançois); ses arrière-petits-enfants: Élise et Juliette Lefebvre, Alicia Néron, Keven Bélanger (Kiana Smith), Maëlie et Nathan Bélanger ainsi que Morgan Bélanger. Elle est aussi allée rejoindre, outre ses parents, tous ses frères et sœurs ainsi que plusieurs autres membres des familles Sénéchal et Giasson. Sont également affectés par son départ, ses belles-sœurs: Louisette Lebel (feu Philippe Giasson), Rita Baron (feu Paul Giasson - Michel Lajeunesse), plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Hélène Lavoie ainsi qu'à ceux du CHSLD D'Anjou pour leurs attentions, leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.