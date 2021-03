«Je vivais mes propres défis d’adolescente» - Kelly Depeault

À 14 ans, Kelly Depeault captivait déjà les téléspectateurs de «L’Échappée» avec la justesse de son interprétation de Claudie Lyndsay, qu’elle incarne depuis 2016. Quatre ans plus tard, à 18 ans, elle frappe encore l’imaginaire en personnifiant Catherine dans le film «La déesse des mouches à feu».

Il fallait d’abord parler de la cinquième saison de «L’Échappée», au cours de laquelle le verdict final dans l’affaire du testament d’Armand a bouleversé l’existence de Jade (Charlotte Aubin), Martine (Sophie Bourgeois) et Claudie.

«Cette année encore, Claudie prend plus de maturité, explique son interprète, Kelly Depeault. Elle veut vraiment se détacher de son passé, de toutes les lourdeurs, de ses parents. Elle a plusieurs belles occasions de le faire, et elle désire retrouver une vie normale. Elle veut être normale à tout prix et non plus l’enfant kidnappée ou la fille d’un meurtrier. Sa mère, Martine, est partie, et elle n’y pense pas vraiment en ce moment.»

Dernièrement, Claudie s’inquiétait de plus en plus pour Jade et son idylle naissante avec Jean-Simon Beausoleil (Steve Gagnon). Plus amoureux que jamais, tous deux travaillent à leur projet de refuge pour les jeunes tandis que Claudie tient désormais les rênes de l’auberge.

«Il y a plein de choses qui s’en viennent, mais je ne veux rien dévoiler des motifs de mon personnage. Sinon, Claudie est très ouverte d’esprit, elle souhaite encore trouver ce qui la rend bien et aimée. Elle a eu une passe de curiosité envers les filles, dont Astrid (Éléonore Loiselle). Elle n’est pas bi ou hétéro, elle est seulement ouverte aux possibilités amoureuses.»

Un premier grand rôle au cinéma

«La déesse des mouches à feu», adapté du roman de Geneviève Pettersen, est de retour au cinéma. Le premier ministre François Legault a même invité les Québécois à visionner ce film en particulier! Kelly porte le long métrage sur ses épaules en tenant le rôle principal de Catherine.

«J’ai puisé une légèreté intérieure dans ce personnage, confie la jeune actrice. On s’est tellement donné d’amour. Elle m’a appris à rire, parce que je portais des broches et qu’elle rit beaucoup de ses dents. J’avais moins ce côté-là, et Catherine m’a montré que ça faisait du bien! Elle m’a montré des émotions que j’avais besoin de vivre une dernière fois, que j’avais besoin de revivre avec elle. J’avais le désir d’explorer ces choses avec elle.»

Ce personnage, une jeune femme à l’adolescence tumultueuse, résonne fort en Kelly.

«Je la comprends. Mes parents sont aussi séparés. Je vivais mes propres défis d’adolescente en tournant ce film. Les nouvelles gangs d’amis, ne pas savoir où tu es rendu dans la vie, se chercher, avoir plein d’émotions, se fier quand même à ses intuitions; on pouvait se compléter, Catherine et moi. Elle parlait avec ses yeux, et moi aussi; on se ressemble là-dessus.»

En audition pour le rôle de Catherine, Kelly a fui le plateau tellement l’émotion la gagnait. Mais Anaïs Barbeau-Lavalette, la réalisatrice, est tombée sous le charme de son interprétation. La jeune femme retient beaucoup de cette expérience.

«C’est que du bonheur, de l’amour. J’ai tellement appris! J’ai réalisé que je suis une actrice et que c’est ça que j’aime faire!»

Un autre rôle principal

Ce premier rôle dans «La déesse des mouches» à feu, pour lequel elle a reçu plusieurs éloges, lui ouvre bien d’autres portes.

«Je vais jouer le rôle principal dans “Noémie dit oui”, de Geneviève Albert. Les tournages n’ont pas encore eu lieu, mais ça s’en vient.»

Noémie est une adolescente turbulente confinée dans un centre jeunesse depuis trois ans. Elle fugue, en quête de liberté.

«Je continue de grandir dans ma propre vie, mais je sens que c’est encore l’enfant que je peux jouer.»

Les bienfaits du confinement

Avec les consignes gouvernementales, Kelly a su s’imposer une routine.

«Je vis bien. Avec le couvre-feu, je me sens comme une enfant: je me couche et me lève tôt. Je fais aussi beaucoup de yoga, ça m’apaise! Je m’entraîne et je m’occupe de mon petit chaton!»