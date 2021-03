Justin au pouvoir pour 20 ans?

Le congrès du Parti conservateur du Canada qui se déroule présentement devait servir de tremplin pour donner un élan à la formation. Les possibilités d’élections ce printemps sont bien réelles, et l’équipe d’Erin O’Toole a besoin d’un turbo.

Mais le congrès pourrait aussi avoir l’effet inverse. Jouer le rôle d’une crevaison sur la ligne de départ pour un parti qui semble déjà avoir un peu d’eau dans le carburant. Une fronde de l’aile de droite religieuse ou une division entre l’Est et l’Ouest du pays pourrait miner le leadership du chef et affaiblir le parti.

Selon toutes les maisons de sondage, si des élections avaient lieu demain matin, les conservateurs resteraient dans l’opposition. On craint même qu’Erin O’Toole ne réussisse pas à faire aussi bien que son prédécesseur Andrew Scheer. Cauchemar.

Il reste du temps, mais disons qu’un affaiblissement des conservateurs dans ce congrès nous rapprocherait du scénario où les libéraux ne se sentent pas menacés. Un scénario où Justin Trudeau serait réélu les pieds sur le pouf.

Que veut le nouveau chef ?

Erin O’Toole avait bien commencé son mandat comme chef. Il avait pris des positions fermes sur l’avortement et les droits des homosexuels. Il avait passé des messages positifs aux Québécois, notamment sur la protection du français.

Mais il manque le message fort, celui qui répond à la question simple : pourquoi voter conservateur en 2021 ? Le nouveau chef conservateur n’a pas réussi à imposer une réponse claire à cette question.

Le Parti conservateur est une large coalition. Il y a des différences énormes entre un Albertain qui adhère au conservatisme social et un Québécois qui a joint le parti pour une saine gestion des finances publiques. Il faut que le message du chef soit assez fort pour leur servir de point de ralliement et reléguer au second plan leurs différences.

En gros, le discours de Erin O’Toole doit être assez fort pour rallier sa coalition, motiver ses troupes à se mettre au travail sur le terrain et convaincre les électeurs de joindre son camp. En quoi le Canada irait-il mieux sous Erin O’Toole que sous Justin Trudeau ? Question simple en apparence, mais fondamentale.

Les libéraux qui s’installent

Par ailleurs, les conservateurs qui auraient le goût de saboter leur propre parti pour faire passer leur obsession personnelle devraient retenir les leçons de l’Histoire. Quand les libéraux commencent à s’installer au pouvoir, ça dure longtemps.

De Lester B. Pearson à Trudeau père, les libéraux ont été au pouvoir presque sans interruption pendant plus de 20 ans. Puis, après les années Mulroney, les libéraux sont revenus au pouvoir pour quatre autres mandats dans l’ère Chrétien/Martin.

La prochaine élection est critique. Si Justin Trudeau dépasse l’alternance normale de deux mandats et en gagne un troisième, avec une belle majorité des votes, il pourrait s’enraciner dans le bureau du premier ministre pour aussi longtemps que son père.

Il doit bien rester un conservateur plus vieux pour leur rappeler que vingt ans dans l’opposition, c’est long.