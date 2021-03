La lettre d’une députée fédérale dérange

Une députée fédérale se retrouve dans l’embarras à la suite d’un problème informatique qui a transmis des lettres postales uniquement à ses électeurs masculins dans certains foyers de Montréal.

Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga pour le Parti libéral du Canada, s’est attiré les foudres de citoyens sur les réseaux sociaux cette semaine après leur avoir demandé s’ils avaient bien reçu son infolettre par la poste. « J’ai reçu l’enveloppe de ma députée chez moi. Par contre, elle était seulement adressée à mon conjoint. Ça m’a choquée que ça soit adressé à lui et pas à moi », raconte la résidente d’Hochelaga-Maisonneuve, Annick Morin.

Photo courtoisie Annick Morin

« J’en ai parlé ensuite à des amis. J’ai réalisé que c’était comme ça à travers tout mon réseau. Je me suis posé beaucoup de questions sur la députée. [...] Je me suis demandé si on était en 1960 et s’il fallait que je demande à mon conjoint pour qui voter », ajoute-t-elle. Au moins quatre autres de ses proches ont vécu cette situation ce mois-ci. Mme Morin précise que son nom et celui de son partenaire sont inscrits à la même adresse sur la liste électorale.

Une erreur informatique

Contactée par Le Journal, Soraya Martinez Ferrada soutient que cette situation n’est pas intentionnelle. Une erreur informatique serait à l’origine de la controverse.

« Dire que l’infolettre a été adressée uniquement aux hommes de la maison est faux. L’infolettre a été envoyée autant aux femmes qu’aux hommes. Une erreur dans l’envoi postal est survenue avec certaines adresses et celle-ci a été corrigée », explique la députée libérale. Malgré ces explications, Diane Guay, une résidente d’Hochelaga-Maisonneuve, s’explique mal comment cette erreur a pu être commise.

« Mon mari et moi étions assez étonnés. C’est une députée. Comment peut-on envoyer ce genre de lettres à des citoyens sans réviser rien », se questionne Mme Guay.

Mme Morin souligne avoir été surprise par la réception de l’infolettre quelques jours à peine avant la Journée internationale des droits des femmes ce mois-ci.