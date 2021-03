«La ligue des justiciers de Zack Snyder»: le rêve des fans

La version de «La ligue des justiciers» de Zack Snyder est désormais disponible sur HBO via Crave. Au total, ce sont 242 minutes de superhéros et une trame sonore de 54 (!) titres qui attendent les amateurs.

Au début de 2017, les studios Warner sont mécontents de la version préliminaire présentée par Zack Snyder. Terminé à 90 % environ, le film «La ligue des justiciers» doit néanmoins être retravaillé. Les studios embauchent Joss Whedon (monsieur «Avengers» de Disney) qui va, à leur avis, rendre le long métrage de DC plus grand public.

En mars, la fille de Zack et Deborah (productrice du film) se suicide. Les parents se retirent de tout engagement professionnel et Whedon prend alors les rênes de «La ligue des justiciers». Il réécrit, charcute, tourne de nouvelles scènes, jette à la poubelle la trame sonore composée par Tom Holkenborg, alias Junkie XL, et embauche Danny Elfman pour en faire une nouvelle.

À sa sortie en novembre 2017, le film est loin d’être un succès au box-office et les critiques ne sont pas tendres. Quelques semaines plus tard, des fans lancent une pétition et le mot clic #ReleaseTheSnyderCut. Les acteurs Jason Momoa, Ciarán Hinds et Ray Fisher se joignent au mouvement si bien que les studios Warner donnent leur feu vert à la version du cinéaste au début de 2020.

Quoi de neuf?

L’intrigue de base de «La ligue des justiciers de Zack Snyder» demeure grosso modo la même. En effet, Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller) tentent de sauver la planète des attaques de Darkseid (Ray Porter) – qui avaient été supprimées par Whedon – et Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Il serait vain de vouloir comparer le contenu de chacune des deux versions, car Zack Snyder avait inclus quantité de scènes spécifiques à chacun des membres de la ligue des justiciers. C’est le changement de ton qui frappe le plus. En effet, Snyder – comme dans tous ses longs métrages, y compris ceux hors de DC – affectionne les personnages torturés, mis en scène avec des couleurs sombres, leurs déchirements étant appuyés par une trame sonore parfaitement adéquate.

On retrouve donc, dans «La ligue des justiciers de Zack Snyder», divisé en cinq chapitres, le créateur de «Coup interdit» ou de «L'homme d'acier», défauts inclus. Ainsi, le Batman de Ben Affleck redevient inquiétant, le Superman d’Henry Cavill n’a plus rien d’agréable et on retrouve la Wonder Woman du premier long métrage (et non celui du coloré «Wonder Woman 1984»). Je ne dis rien du Joker (Jared Leto), sauf qu’il prend ici tout son sens.

Évidemment, qui dit Zack Snyder dit forcément lourdeur (seul son remarquable «Watchmen» n’en possède pas). Et il faut bien avouer que le scénario de ces 242 minutes (oui, cela fait 4 h 02) est confus et pataud au point qu’on apprécie ne pas être «prisonnier» d’un siège de cinéma et pouvoir ainsi appuyer sur le bouton «pause» afin de s’aérer un peu.

Au niveau visuel, certaines scènes (notamment celles d’Aquaman) souffrent d’un manque de qualité également observé dans la version de Whedon, les studios ayant limité le budget de cette superproduction de 70 millions $ US.

Oui, les fans apprécieront «La ligue des justiciers de Zack Snyder» au même titre que toutes les versions «director’s cut» des œuvres antérieures du cinéaste. Mais cela ne fait, malheureusement pas, disparaître les défauts de cette version qui aurait (encore) besoin d’être retravaillée.