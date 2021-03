Les pénalités coûtent cher à l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a été rattrapé par sa propre indiscipline lors de son match de vendredi soir face aux Voltigeurs de Drummondville, qui l’ont emporté 4 à 2 au Centre Marcel-Dionne.

Trois des quatre filets de l’équipe locale ont été inscrits avec un homme en plus, alors que les joueurs de l’Armada se sont rendus coupables de pas moins de neuf pénalités mineures.

Jérémy Lapointe, Daniel Agostino et Conor Shortall en ont profité pour déjouer le gardien Olivier Adam, quasiment laissé à lui-même. Mikael Diotte s’est quant à lui occupé du but d’assurance, en début de troisième période.

Pour l’Armada, Tommy Bouchard a marqué son premier filet de la saison, et Simon Pinard a été l’autre buteur.

Avance insurmontable

À Victoriaville, les Cataractes de Shawinigan se sont donné une avance de six buts pour finalement battre les Tigres 6 à 3.

Olivier Nadeau a été à l’origine de cette impressionnante poussée offensive des visiteurs, avec un but et trois mentions d’aide. Xavier Bourgault a aussi bien fait avec un doublé et une passe. Ce dernier compte désormais 18 buts cette saison, ce qui lui confère le second rang parmi les équipes québécoises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Tigres ont finalement donné signe de vie en fin de second engagement. Nicolas Daigle et Brooklyn Kalmikov en ont profité pour amasser deux points chacun.

À Sherbrooke, le Phoenix a récolté une deuxième victoire consécutive – un fait rare pour l’équipe cette saison – en ayant le meilleur 5 à 4 sur les Saguenéens de Chicoutimi.

Samuel Hlavaj s’est chargé de limiter les chances de la puissante attaque de Chicoutimi en réalisant 34 arrêts, tandis que le capitaine Xavier Parent s’est distingué avec un but et une mention d’aide.