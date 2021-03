L’Indépendance alimentaire devrait être notre nouveau projet de société

Mars est bien installé. Au Témiscamingue, le redoux des derniers jours a dénudé les labours dans les champs. D’ici quelques jours, la maison sera embourbée par des plateaux de semis qui prendront place partout où on attrape des rayons de soleil.

Cette année, j’ai l’impression que nous serons des milliers à répéter ces gestes en chœur. La pandémie nous a fait prendre conscience de notre grande dépendance alimentaire à un système sur lequel nous avons bien peu de contrôle. Résultat, nous nous sommes collectivement tournés vers nos produits locaux.

Réflexe d’appartenance

Cet engouement soudain pour le local n’est pas seulement lié à une préoccupation de sécurité alimentaire, ça a aussi suscité en nous un réflexe d’appartenance. Sous la menace, on retourne aux sources et à la solidarité. Tout d’un coup, notre agriculture locale est devenue un refuge pour ce que nous sommes, et nos producteurs agricoles sont devenus les gardiens de notre identité alimentaire.

Pendant des millénaires, les civilisations se sont construites sur l’acte alimentaire. Les modes de vie étaient organisés autour de l’alimentation. La saisonnalité des aliments rythmait nos vies : du temps des sucres à celui des pommes, elle crée du souvenir, du lien entre nous et avec notre territoire.

Le Québec a perdu 70 % de ses fermes entre 1961 et 2016. Une grande majorité de la population n’a rompu que tout récemment, dans l’histoire de l’humanité, avec ce mode de vie. Le système capitaliste mondialisé a dépossédé des millions de communautés de leur territoire et de leur savoir-faire alimentaire. Nous avons peu à peu perdu nos saveurs locales, et s’est lentement opérée une déconnexion de plus en plus marquée de nos aliments avec notre territoire. Au Québec, en hiver et au printemps, 40 % de tout ce que nous consommons provient des États-Unis ou y transite.

Le ministre de l’Agriculture soutient que le Québec est en bonne posture agricole parce que la balance commerciale est positive. En d’autres mots, on exporte plus de volume de nourriture qu’on en importe. Pourtant, le bœuf ou l’agneau qu’on voit grandir dans les champs finissent rarement dans les assiettes des consommateurs locaux en raison de notre déficit en infrastructure. L’obsession pour l’exportation agroalimentaire doit revenir à une obsession pour l’alimentation locale.

Comment faire ?

Comment faire pour remettre notre agriculture locale au cœur de nos vies ? D’abord, il faut faire de chaque occasion une opportunité de la célébrer, de renouer avec le sens de notre alimentation.

Ensuite, il faut que les gestes collectifs suivent les gestes individuels et que nous fassions de notre autonomie alimentaire un vrai projet de société.

Un projet rassembleur qui pourrait commencer dès notre plus jeune âge, à la garderie, à l’école et dans les cours avant et arrière de nos maisons. Un projet qui privilégie nos denrées alimentaires dans les assiettes des hôpitaux, CHSLD, écoles et CPE. Qui mise sur la diversité et la déconcentration des modèles agricoles, et soutient nos fermes et les économies régionales en misant sur la production, la transformation et la distribution locale. Qui dynamise nos terroirs et nos communautés.

Un projet de société qui rend possible une agriculture saine pour notre santé et pour l’environnement, qui crée du paysage. Une agriculture qui goûte bon, qui goûte notre pays, notre climat et toutes ses spécificités géographiques.

L’agriculture comme projet de société qui crée de l’appartenance et de la fierté.

Émilise Lessard-Therrien

Députée de Québec solidaire responsable du dossier de l’Agriculture