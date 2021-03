Mois du salon de l'auto: Encore des surprises

Déjà plusieurs milliers de personnes ont consulté le moisdusalondelauto.com depuis le 1er mars, afin de consulter le contenu automobile exclusif et prendre part aux nombreux concours, tandis que d’autres surprises restent à venir d’ici le 31 mars. Visionnez des capsules inédites sur les nouveautés automobiles, découvrez des voitures de rêve et faites connaissances avec plus de 120 concessionnaires de la grande région de Québec. Comme l’explique Charles Drouin, directeur général du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ), «chaque année, plus de 33 % des visiteurs du SIAQ s’y rendent en pensant changer de véhicule au cours de la prochaine année. Dans le cadre du Mois du Salon de l’auto, plus de 35 % des visiteurs ont manifesté leur désir de changer de véhicule. Cela ne fait aucun doute, les gens aiment le SIAQ parce qu’il leur permet de magasiner leur véhicule dans un environnement divertissant et amusant».

Prenez aussi le temps de vous inscrire aux divers concours du Mois du Salon de l’auto, qui pourraient vous faire gagner des cartes cadeaux chez vos restaurants préférés, des rabais pour du divertissement, du matériel d’esthétique automobile... Il y en a pour tous les goûts!

Organisé par la Corporation Mobilis, le SIAQ est l’un des plus importants événements dans la grande région de Québec. Avec ses retombées économiques évaluées à 4.7 millions $ dont 1.2 million $ pour le secteur touristique et ses 70 000 visiteurs, il est le salon de l’auto numéro un au Canada au prorata de sa population.