Pas de printemps sans se sucrer le bec

Tradition héritée des Premières Nations, la transformation de la sève d’érable en délices gourmands ne date pas d’hier. Entre les rassemblements à la cabane à sucre pour célébrer le retour des beaux jours et son utilisation dans les plats salés autant que sucrés, le sirop d’érable est au cœur de nos traditions.

Un mélange d’épices pour le jambon à l’érable

Photo courtoisie

Parmi les mélanges d’épices à l’érable d’Épices de cru s’est ajoutée une nouveauté : le mélange d’épices pour jambon à l’érable. Réconfortant avec ses chauds arômes de clous de girofle et de cardamome, de moutarde et d’érable, il nous met le cœur en fête. Parfait pour des légumes racines rôtis, des côtes levées ou du jambon de Pâques.

► epicesdecru.com

Les beignes d’antan

Photo courtoisie

Depuis 2003, Les Délices d’Antan de Berthierville commercialisent les beignes aux patates selon une recette traditionnelle qui date des années 1850. Expérience inoubliable, les beignes aux patates trempés dans le sirop d’érable sont particulièrement savoureux quand ils sont encore chauds. Ne manquez pas leur caravane !

► delicesdantan.com

Barbe à papa à l’érable

Photo courtoisie

La meilleure barbe à papa au monde est faite à partir de sirop d’érable, c’est bien certain ! Avec son bon goût de tire d’érable, la bien nommée Barbe D’Or, de la Sucrerie du Domaine de Chertsey, est légère comme une petite neige de printemps. Elle vous fera fondre à la première bouchée, et ensuite, bonne chance pour vous arrêter !

► cuisinedudomaine.com

De délicieux fondants

Photo courtoisie

Les fondants Bretelles ne s’appellent pas fondants pour rien ! Très difficile de ne pas passer à travers le sac de ces délices 100 % sirop d’érable. Même chose pour le somptueux beurre d’érable de cette entreprise située à Sainte-Anne-de-la-Rochelle.

► bretelles.ca

Une sauce BBQ fumée à l’érable

Photo courtoisie

La délicieuse sauce barbecue La Mirablière est fabriquée à Mirabel par les Sucreries Jetté. Riche en saveurs fruitées et épicées, bien dosée en sucre d’érable avec une pointe acidulée et un goût de fumé irrésistible, on en mettrait partout !

► lamirabliere.com

Tout mignons les macarons

Photo courtoisie

Les tendres macarons de Mignon-Touron, de Mascouche, se parent de leurs plus beaux atours à l’occasion du temps des sucres. Avec des saveurs telles que bleuets et érable, crème brûlée à l’érable et même bacon à l’érable, la collection Cabane à sucre souligne délicieusement le printemps.

► mignon-touron.com

De la crème glacée à la tire d’érable

Photo courtoisie

Un grand classique qu’il faut avoir dégusté au moins une fois dans sa vie, la crème glacée Bilboquet à la tire d’érable, fabriquée chaque printemps, depuis 30 ans, chez Bilboquet, à Montréal. Un rituel à partager en famille, le pot renversé au milieu de la table, aussi satisfaisant qu’une séance de tire sur la neige.

► bilboquet.ca

Des épices pour les guerriers

Photo courtoisie

Faisant honneur à sa tradition ancestrale, l’entreprise Les Épices du Guerrier de Wendake a mis au point une gamme d’épices aromatisées, ainsi qu’une sauce piquante La Scorbut, aux jalapenos, à la lime et à l’érable. Incluant des épices issues de la forêt boréale et du sucre d’érable, ces condiments à l’image de notre terroir mettront piquant et douceur dans vos plats.

► epicesduguerrier.com

Une vinaigrette à l’érable et au poivre des dunes

Photo courtoisie

Fabriquée à Québec, la vinaigrette à l’érable Lökkö est un des rares produits qui mettent bien en valeur le poivre des dunes, cet aromate de notre forêt boréale. Idéale pour faire mariner des viandes et pour concevoir de délicieuses salades, elle révèle un subtil goût d’érable, sans être trop sucrée.

► lokkodelicieux.com

Bombes de chocolat chaud à l’érable

Photo courtoisie

Magiques, les bombes de chocolat chaud à l’érable de l’Érablière Nouvelle Génération, de Saint-Isidore-de-Clifton ! En trois saveurs, Érable, Tire-éponge à l’érable et Amande pralinée, érable & fleur de sel, elles fondent sous le lait chaud et, pouf, apparaissent de délicieuses guimauves au sirop d’érable bio.

► erablierenouvellegeneration.com