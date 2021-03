Possible cyberattaque visant une entreprise employée par des organismes fédéraux

Le gouvernement du Canada a indiqué avoir été informé d’une attaque possible par rançongiciel visant une entreprise privée qui fournit des services à des clients internationaux et canadiens, y compris à certains ministères et organismes fédéraux.

«Aucune cybermenace n’a été dirigée envers le gouvernement du Canada ou envers son infrastructure de technologie de l’information», a précisé le gouvernement, dans un communiqué, sans donner plus de détails sur l’entreprise qui aurait été touchée par cette cyberattaque.

«À l’heure actuelle, rien n’indique qu’il y ait eu une divulgation non autorisée d’informations personnelles de Canadiens traitées par l’entreprise et provenant du gouvernement du Canada», peut-on également lire.

Si une divulgation non autorisée est en effet constatée, le gouvernement précise qu’il communiquera avec les personnes touchées, ainsi qu’avec les autorités chargées de la protection de la vie privée et de l’application de la loi.