Salon des communications: Initier la relève

Le Salon des communications (SDC), événement annuel organisé par des étudiants du baccalauréat en communication publique de l'Université Laval, se déroulera dans une formule 100% virtuelle, le 26 mars, de 17h à 21h.

Offrant aux étudiants une opportunité concrète de s’initier au monde professionnel des communications, ce salon leur donne l’occasion d’échanger avec des professionnels du milieu. Cette édition rassemblera Pierre-Olivier Zappa, journaliste et présentateur (TVA Nouvelles), Frédérique Guay, chef d’antenne (LCN) et journaliste (TVA Sports), Samantha McKinley, directrice des communications (FEQ), Luc Du Sault, vice-président création (LG2), Janie Thériault, directrice communication-marketing (Loto-Québec), Julie-Anne Vien, associée-directrice (National), Thara Tremblay-Nantel, fondatrice (Thara communications) et Paul Wilson, vice-président, communication et affaires publiques (Groupe CH). Depuis ses débuts, le SDC contribue à faire rayonner le domaine de la communication et l’ensemble de ses corps professionnels. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour les entreprises de rencontrer la relève.

Pour se procurer des billets: https://lepointdevente.com/billets/salondescommunications