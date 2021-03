Semaine numériQC 5e édition

Êtes-vous prêts pour la 5e édition de la Semaine numériQC, qui se déroulera du 9 au 16 avril? Prenez connaissance de la programmation au semainenumeriqc.com , puis utilisez l’application pour vous construire un agenda à votre goût. Ce grand rassemblement annuel des professionnels du numérique de Québec propose des conférences, des ateliers et des activités variées ciblant une multitude de thématiques de ce domaine, dont l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, la cybersécurité, l’innovation en assurance et le commerce électronique. Coordonné par Québec numérique, puis mis en œuvre par vingt organisations partenaires, l’événement mobilise plus de 10 industries du numérique. Il favorise les apprentissages, démocratise le numérique, partage les savoir-faire numériques et technologiques en mettant de l’avant les innovations auprès des professionnels de la région et de l’international.

Québec numérique est un organisme à but non lucratif qui fait grandir et rayonner l’écosystème numérique du Québec en créant des contextes qui favorisent le partage et les échanges entre les personnes intéressées par ce vaste domaine. L’organisme agit notamment comme agent mobilisateur par la coordination de la Semaine numériQC et de son événement-phare, le Web à Québec, le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord. Récemment, Québec numérique a ouvert les portes du premier campus 42 au Canada, le 42 Québec, qui formera chaque année plus de 200 étudiants. D’ici 3 ans, ceux-ci intégreront le marché du travail pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’informatique.