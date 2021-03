«Tout ce que j’écris est inspiré par ce qui se passe» - Claudia Larochelle

Polyvalente. Voilà qui décrit bien Claudia Larochelle. On pourrait aussi dire occupée. Elle vient de faire paraître un autre livre de sa série pour enfants, tout en allant à l’école et en planchant sur mille autres choses... sans pour autant négliger sa famille.

Claudia Larochelle est dans une belle bulle d’amour en ce moment. Ses deux enfants, Ophélie, 7 ans, et Lambert, 4 ans, lui réclament plus que jamais des câlins! Et son amoureux travaille à la maison, pandémie oblige. Que demander de mieux?

En parallèle, elle continue de s’accomplir sur le plan professionnel. Les tout-petits doivent présentement se retenir de donner des câlins à leurs amis, mais ils peuvent trouver un peu de réconfort avec «La doudou aime les bisous», le plus récent livre de Claudia. Pendant la pandémie, l’autrice et sa famille ont adopté un chat, Bob Dylan, un beau matou de quatre ans super affectueux.

C’est lui qui l’a en partie inspirée. «De voir à quel point mes enfants interagissaient avec lui m’a donné cette idée... Et on est très “bisous” à la maison. Moi, je suis vraiment une maman colleuse avec mes enfants, admet-elle, et en confinement, c’est un besoin. Vu qu’on ne peut pas voir nos proches, c’est dans ma bulle familiale que je déverse toute mon affection!»

L’automne prochain, elle lancera «La doudou qui avait attrapé des poux». «J’ai pensé aux parents quand je l’ai écrit, parce que je sais ce que c’est. Attraper des poux, c’est aussi, pendant un moment, se passer des contacts humains, un peu comme pendant la COVID. Tu t’éloignes des humains, tu fais attention à ce que tu touches, à ce que tu fais... On dirait que tout ce que j’écris, en ce moment, est inspiré par ce qui se passe.»

À la rentrée, en plus de ce nouveau livre, il y aura (enfin!) la fameuse doudou en version peluche, que les jeunes pourront serrer dans leurs bras, ainsi qu’un jeu de société avec le célèbre personnage (en collaboration avec Pierre Belvédère, qui est derrière les jeux «Passe-Partout»).

Son tout premier livre revivra

Pour souligner les 10 ans de son premier livre comme autrice solo, «Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps», une nouvelle édition s’apprête à être lancée.

«Ça s’inscrit dans une époque de ma vie qui n’était pas paisible et heureuse. Après la vingtaine tumultueuse que j’avais eue, j’avais publié ce livre et, aujourd’hui, avec le recul, je regarde ça et je suis vraiment ailleurs! Parce que j’ai eu des enfants, parce que j’ai connu des deuils, parce que la société a changé, explique-t-elle. Mais le livre a bien vieilli. Et j’y ai ajouté trois nouvelles plus contemporaines, plus collées à ma réalité d’aujourd’hui. J’ai aussi écrit une préface pour remettre le livre en contexte.»

Le féminisme, l’image corporelle, les relations toxiques, les dénonciations: ces thèmes qu’elle a abordés à l’époque sont dans l’air du temps aujourd’hui. «Mais comme on n’avait pas le rapport qu’on a maintenant avec les réseaux sociaux, je suis passée par le livre pour m’exprimer.»

Mille autres passions

Claudia sera l’une des femmes qui mèneront une série de grandes entrevues avec des auteurs, façon Actors Studio, «enregistrées devant public, si on peut», précise-t-elle, durant le Salon du livre de Québec, qui se tiendra du 7 au 11 avril. On pourra les visionner sur une plateforme web.

Par ailleurs, Claudia étudie présentement en scénarisation à l’École nationale de l’humour et se fait déjà la main en planchant sur l’écriture de sa toute première série. «Il y a plus de cadres à respecter quand on écrit pour la télé. Mais des fois, ça fait du bien d’en avoir, note-t-elle. Et j’aime aller à l’école! C’est vraiment une bonne décision que j’ai prise! Sans ça, je ne me serais pas lancée comme scénariste.»

Claudia continue aussi ses collaborations avec avenues.ca et ICI Première («Plus on est de fous, plus on lit!»). De plus, elle sera bientôt de retour à la barre d’une émission littéraire à la télé et sur le web, en plus d’écrire un roman.

Femme de mille passions, elle en a une qui surprend un peu plus que les autres: les faits divers! Ainsi, elle prépare une série balado autour d’un crime non résolu, dont elle ne peut encore révéler les détails.

Du temps libre, elle en a peu, mais elle en a pris pour aller skier en famille pendant la relâche... Fiou!

«La doudou aime les bisous», de l’autrice Claudia Larochelle et de l’illustratrice Maira Chiodi, est actuellement disponible dans les librairies et sur les sites de vente de livres.